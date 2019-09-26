Политика

Взгляд.руВзгляд.руВ Тбилиси объяснили встречу с Лавровым желанием Запада

Оппозиция критикует проведение этой встречи. После войны встреча на таком уровне между сторонами состоялась впервые. Ранее сообщалось, что на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке при содействии Швейцарии состоялась встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
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