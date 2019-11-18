Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента

Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих. Против митингующих применили водяные пушки и слезоточивый газ. В ходе трансляции также был виден густой белый дым.
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