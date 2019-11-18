Политика
КоммерсантъВ Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента
Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих. Против митингующих применили водяные пушки и слезоточивый газ. В ходе трансляции также был виден густой белый дым.
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Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
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Общество
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Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
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Футбол
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Культура
Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
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