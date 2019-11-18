Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента

Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих. Против митингующих применили водяные пушки и слезоточивый газ. В ходе трансляции также был виден густой белый дым.
Читать в источнике
Комментировать161

Подробнее о событии

Шестеро пострадали в акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси

Интерфакс15:22

Почти 40 человек задержали в Тбилиси при разгоне акции протеста

Известия15:55

Разгон акции в Тбилиси – последние данные о задержанных и пострадавших

Sputnik Грузия15:28

Спецназ применил слезоточивый газ при разгоне протестующих в Тбилиси

РБК11:07

В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих

РИА Новости08:14

Число задержанных в ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси возросло до 37

ТАСС15:13

В Тбилиси освободили задержанного оппозиционера Джапаридзе

REGNUM14:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Политика

США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:23
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Lenta.ru 08:04
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Происшествия

В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
RT на русском 14:58
Происшествия

Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Lenta.ru 13:09
Теннис

Российские теннисисты обыграли команду Хорватии в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 14:53
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Хоккей

Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Sports.ru 12:42
Политика

Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
REGNUM 15:36
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM 14:23
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Газета.Ru 12:22
Общество

Назначен новый глава УГИБДД Москвы

Московский Комсомолец 14:02
Происшествия

Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Интерфакс 12:57
Футбол

Сборная России в марте сыграет товарищеский матч с командой Молдавии

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Молдавии в Кишиневе в марте следующего года, сообщается на официальном сайте Молдавской федерации футбола (FMF).
РИА Новости 15:07
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Общество

Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Московский Комсомолец 13:30
Общество

Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:47
Экономика

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС 10:30
Политика

Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
РБК 14:54
Фигурное катание

Медведева прокомментировала слухи о своей беременности

RT на русском 14:13
Политика

В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
RT на русском 13:35
Общество

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 07:49
Общество

Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
BFM.ru 10:55
Единоборства

Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости 09:46
Политика

США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране

"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
РЕН ТВ 14:54
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Армия и оружие

Боевики в Мали атаковали военный патруль

Боевики атаковали военный патруль на севере Мали, 18 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 13:48
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
Главное