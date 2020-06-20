Политика

Вестник КавказаВестник КавказаВ Тбилиси прошла акция «Вместе против оккупации»

Накануне в Тбилиси на проспекте Руставели состоялась акция "Вместе против оккупации", организованная молодежными активистами по случаю годовщины событий 20 июня 2019 года. Напомним, 20 июня 2019 года перед зданием парламента Грузии в Тбилиси собрались несколько тысяч человек.
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