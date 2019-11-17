Мы никуда не расходимся и начинаем пикетирование парламента. Все закончено. Когда неформальные правители страны нам говорят, что граждане, вы нам безразличны, мы должны использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция.

Столица Грузии вновь охвачена многотысячными митингами. На этот раз оппозицию не устроило то, что парламент не смог принять поправку в Конституцию и изменить систему выборов депутатов со смешанной на пропорциональную. Протестующие винят в провале голосования правящую партию "Грузинская мечта".

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Экономика Колыма заинтересовала индийских инвесторов Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что инвесторы из Индии проявили интерес к работе в Омсукчанском угольном бассейне.

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