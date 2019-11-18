Политика
РБКВ Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента
Спецназ приступил к разгону демонстрантов в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави-2». Телеканал также публикует кадры с места событий, на которых видно, как силовики теснят участников акций протеста с помощью щитов и применяют водометы.
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Политика
В Керчи стартовала буксировка задержанных украинских кораблей
Политика
Песков рассказал об ожиданиях России от саммита «нормандской четверки»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях Кремля от предстоящего саммита в «нормандском формате», заявил, что не будет высказывать каких-либо предположений.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Здоровье
Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен
Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
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Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Политика
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Белоруссия не воспользовалась возможностью провести парламентские выборы, которые полностью отвечали бы международным стандартам.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Экономика
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
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Гаджеты
Дешевые смартфоны на Android назвали опасными
Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Политика
Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень
"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
Гаджеты
Motorola готовит улучшенную версию раскладушки Razr 2019
Представитель компании Lenovo, владеющей брендом Motorola, поделился планами относительно недавно вышедшей раскладушки с гибким экраном Razr.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат
Шоу-бизнес
55-летняя Наталья Ветлицкая кардинально сменила имидж и помолодела
Новый образ 55-летней Ветлицкой на своей странице в соцсети Instagram продемонстрировал ее стилист Вадим Галаганов.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного ребенка в ванной на северо-западе Москвы
Уголовное дело возбуждено после гибели младенца в ванной на северо-западе столицы.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Авто
«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva
Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Политика
Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии
Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Политика
МИД призвал готовиться к ужесточению санкций после Brexit
Директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что российские компании должны приготовиться к ужесточению санкций со стороны Британии после Brexit.
Общество
Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
Общество
В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Шоу-бизнес
Шишкова и Решетова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова приняли участие в совместных съемках для известного бренда косметики.
Наука
Ученые назвали причину роста живота с возрастом
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».