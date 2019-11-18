Политика

РБКРБКВ Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Спецназ приступил к разгону демонстрантов в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави-2». Телеканал также публикует кадры с места событий, на которых видно, как силовики теснят участников акций протеста с помощью щитов и применяют водометы.
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