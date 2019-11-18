Грузинский спецназ разогнал митингующих у служебных входов в здание парламента в Тбилиси. Кадры разгона демонстрантов в прямом эфире показывает телеканал "Рустави-2". Спецназ оттеснил митингующих от здания грузинского парламента.

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