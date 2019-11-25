Политика

ФАНФАНВ Тбилиси у здания парламента продолжаются массовые акции протеста

Несколько сотен человек продолжают акцию протеста против лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили у стен здания грузинского парламента в центре столицы, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий утром 26 ноября.
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