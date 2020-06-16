В Тбилиси задержан гражданин России Васамбек Боков. Его обвиняют в подготовке заказного убийства, а также приобретении, хранении и использовании фальшивых документов, передает телеканал "Россия 24". Эту информацию уже подтвердили в Службе госбезопасности Грузии.

Общество В России за сутки выявлено 8248 заразившихся коронавирусом, всего — 545 458 В России за последние сутки зарегистрировано 8248 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Общество Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками. 660

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня В столице за сутки от коронавируса умерли 52 человека, всего с начала пандемии в столице скончались 3386 человек, зараженных COVID-19. 9

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 5

Авто Lexus представил новый Lexus IS Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители. 1

Наука Представлен прототип файловой системы на ДНК Американские ученые провели исследование, в ходе которого разработали метод DORIS, который является прототипом файловой системы ДНК.

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 1,7K

Экономика Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента. 2,7K

Экономика Граждане экономят на еде и повседневных товарах В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам. 30

Политика Осужденного в России Пола Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко В Службе внешней разведки (СВР) не исключают возможность обмена осужденного в России Пола Уилана на отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. 82

Общество Что в Тульской области будет закрыто по 30 июня 16 июня в Тульской области вступают в силу изменения в Указ Губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». 26

Происшествия В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток. 831

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 197

Здоровье Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний. 42