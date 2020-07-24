Армия и оружие
Российская газетаВ Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Напомним, несколько человек получили травмы во время инцидента в воздушном пространстве Сирии. В районе Эт-Танф, где находятся американские военные, к пассажирскому лайнеру, летевшему из Тегерана в Бейрут, приблизились два истребителя F-15. Пилот Mahan Air пытался уйти от столкновения с ними.
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