Напомним, несколько человек получили травмы во время инцидента в воздушном пространстве Сирии. В районе Эт-Танф, где находятся американские военные, к пассажирскому лайнеру, летевшему из Тегерана в Бейрут, приблизились два истребителя F-15. Пилот Mahan Air пытался уйти от столкновения с ними.

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