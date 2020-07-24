Коронавирус
Российская газетаВ Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Напомним, несколько человек получили травмы во время инцидента в воздушном пространстве Сирии. В районе Эт-Танф, где находятся американские военные, к пассажирскому лайнеру, летевшему из Тегерана в Бейрут, приблизились два истребителя F-15. Пилот Mahan Air пытался уйти от столкновения с ними.
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Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
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Политика
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Посла России вызвали в МИД Эстонии по историческому вопросу, сообщает РИА Новости. Вопрос касается присоединения Эстонии к СССР.
Невские Новости 10:32
Общество
Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
Pfizer создает лекарство при сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
Evo-rus.com 08:52
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service вчера в 02:34
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
Кино
«Мстители»: Людей Икс нашли в одном из фильмов киновселенной Marvel
Кадры из фильма «Мстители: Финал» с англоязычными субтитрами Вероятнее всего, речь идёт о мутантах из числа Людей Икс – именно за ними ведёт наблюдение организация «ЩИТ».
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Здоровье
Названы главные факторы развития рака желудка
На сегодняшний день основной фактор риска развития рака желудка – бактерия Helicobacter pylori.
SterlitamakTime.ru 03:45
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:03
Экономика
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.
Известия 18:14
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над своим разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Известия 16:40
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54
Кино
Amazon продлил «Пацанов» на третий сезон
Игромания.ру 18:32
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
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Коммерсантъ 12:08
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Космос
Китай успешно запустил в космос свой первый марсоход
До Марса китайский аппарат доберется через семь месяц. Ожидается, что он выйдет на его орбиту в феврале 2021 года.
RuNews24.ru 10:54
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Здоровье
Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств
Аналитики ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко" и межотраслевого объединения "Фармпробег" установили, что порядка 23% жителей России сталкиваются с определенными трудностями при покупке лекарств.
Online47.ru 20:20
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%
Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,3 гривны (0,83 доллара) за кубометр, сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 10:40
Общество
На границах Кузбасса возобновлен режим ограничений
Как отметили в правительстве региона, в Кемеровской области действует режим повышенной готовности, поэтому необходимость обязательной самоизоляции для въезжающих в регион остается актуальной.
RuNews24.ru 02:11
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
Стали известны даты нового сезона российского первенства. Как сообщает пресс-служба РПЛ, новый сезон возобновится 8 августа.
Vprognoze.ru 15:10
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07