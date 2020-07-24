Происшествия
Российская газетаВ Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Напомним, несколько человек получили травмы во время инцидента в воздушном пространстве Сирии. В районе Эт-Танф, где находятся американские военные, к пассажирскому лайнеру, летевшему из Тегерана в Бейрут, приблизились два истребителя F-15. Пилот Mahan Air пытался уйти от столкновения с ними.
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Общество
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
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Ученые рассказали о половых различиях разных частей мозга
Ранее специалисты уже выяснили все половые различия в подкорковых структурах мозга мышей.
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
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На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми
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Компания ASUS презентовала геймерский смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами.
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Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
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СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
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Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
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Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
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РИА Новости 04:16
Игры
Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite
В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
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Сахалин.Инфо 19:27
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
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Наука
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Общество
Суд арестовал оппозиционера Крашенинникова на семь суток
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Константин Генич: «Ларссон – луч света в темной спартаковской комнате»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал лучшими новичками сезона в Тинькофф РПЛ нападающих Маркуса Берга из «Краснодара» и Джордана Ларссона из «Спартака».
Матч ТВ 16:12
Общество
За побег Карлоса Гона из Японии $500 тысяч заплатил его сын — Reuters
Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей.
REGNUM 17:43
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
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ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах
ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
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