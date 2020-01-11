Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ Иране начались антиправительственные акции протеста

В Тегеране студенты устроили акцию протеста, выступив с требованием наказать виновных в крушении украинского самолёта, пишет «Коммерсант». Сообщается, что участники акции зажигали свечи в память о жертвах трагедии.
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