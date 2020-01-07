Политика

ИзвестияИзвестияВ Тегеране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани. Об этом во вторник, 7 января, заявил секретарь Совбеза республики Али Шамхани.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Али Шамхани
Иранский военачальник
Иранский военачальник, контр-адмирал. С 1997 по 2005 г. - Министр обороны Ирана. 24 августа 2005 г. был сменён на этом посту бригадным генералом Мостафой Мохаммадом Наджаром. В настоящее время Али Шамхани - наблюдатель при главе Центра Стратегических исследований в Тегеране.
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