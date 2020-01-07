Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани. Об этом во вторник, 7 января, заявил секретарь Совбеза республики Али Шамхани.

В Тегеране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

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