Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

Несколько катеров затонули во время лодочного парада в поддержку президента США Дональда Трампа на озере Трэвис в американском штате Техас. Об этом в Twitter сообщает офис местного шерифа.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В инциденте с затонувшими на параде в поддержу Трампа лодками никто не пострадал

Газета.Ru20:21
ТАСС

В Техасе во время лодочного парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

ТАССвчера в 16:58
РБК

В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

РБК18:42
Российская газета

Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа на озере в Техасе

Российская газета18:26
РИА Новости

На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа

РИА Новости17:30
РЕН ТВ

В США на лодочном параде в поддержку Трампа затонули несколько катеров

РЕН ТВ17:18
Московский Комсомолец

Катера затонули во время парада лодок в поддержку Трампа

Московский Комсомолец18:46

Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Lenta.ru01:18
46

В Госдуме призвали проверить подлинность записи об Алексее Навальном

На этой неделе Александр Лукашенко назвал сфальсифицированной историю Алексея Навального, заявив, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор представителей Германии и Польши.
Говорит Москвавчера в 04:50
36

Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта.
RT на русскомвчера в 17:31