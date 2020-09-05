В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров
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Несколько катеров затонули во время лодочного парада в поддержку президента США Дональда Трампа на озере Трэвис в американском штате Техас. Об этом в Twitter сообщает офис местного шерифа.В источнике
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