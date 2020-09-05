В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров
Смотрите также
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Собянин открыл Северный речной вокзал
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта на линейке в школе
В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал посетил Крым
В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ на линии разграничения
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
Шойгу обвинил НАТО в стремлении к милитаризации Черноморского региона
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров
Шойгу обвинил НАТО в стремлении к милитаризации Черноморского региона
Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой
В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО
В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии
Несколько катеров затонули во время лодочного парада в поддержку президента США Дональда Трампа на озере Трэвис в американском штате Техас. Об этом в Twitter сообщает офис местного шерифа.В источнике
Подробнее о событии