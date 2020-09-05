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РБК
РБК

В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

Несколько катеров затонули во время лодочного парада в поддержку президента США Дональда Трампа на озере Трэвис в американском штате Техас. Об этом в Twitter сообщает офис местного шерифа.В источнике
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Российская газета

Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа на озере в Техасе

Российская газета18:26
Московский Комсомолец

Катера затонули во время парада лодок в поддержку Трампа

Московский Комсомолец18:46
РБК

В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

РБК18:42
Газета.Ru

В инциденте с затонувшими на параде в поддержу Трампа лодками никто не пострадал

Газета.Ru20:21
РИА Новости

На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа

РИА Новости17:30
РЕН ТВ

В США на лодочном параде в поддержку Трампа затонули несколько катеров

РЕН ТВ17:18
ТАСС

В Техасе во время лодочного парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

ТАССвчера в 16:58

Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
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Актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал посетил Крым

Аксенов сообщил, что рад видеть на крымской земле известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.
Политическая Экспертиза18:03
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
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Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ на линии разграничения

Верховный главнокомандующий вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приказал уничтожить сооружения украинских военных, которые расположены на линии разграничения в Донбассе.
Внешнеэкономические связивчера в 16:00
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

В шесть утра 3 сентября более полусотни следователей и оперативников транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу, разбитые на группы, одновременно начали заходить в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт», которой принадлежит один из крупнейших интернет магазинов «Холодильник.ру».
Коммерсантъвчера в 19:51
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