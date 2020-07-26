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Агентство ТелеграфАгентство ТелеграфTelegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
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В Telegram наконец появились видеозвонки, но воспользоваться ими оказалось непросто

3DNews10:27

В Telegram появились видеозвонки

Lenta.ru06:12

Telegram в тестовом режиме запустил видеозвонки

РИА Новости07:29

В Telegram в тестовом режиме добавили видеозвонки

РБК07:24

Telegram тестирует функцию видеозвонков на iOS

ТАСС06:39

Telegram запустил видеозвонки в тестовом режиме

Forbes09:06

В Telegram появились анимированные аватарки и видеозвонки

Ferra05:32
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Полит.ру вчера в 04:05
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Политика

Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

РБК 09:49
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Политика

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в Хабаровске

Ведомости 09:32
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Общество

Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО

Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
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Общество

Тиньков показал на видео, как ему пересаживали костный мозг

Российский бизнесмен Олег Тиньков опубликовал видео, на котором рассказал, как ему пересаживали костный мозг.
Pravda.Ru 10:26
Политика

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
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Общество

Волгоградцам полезно есть помидоры

ИА Городские вести. Волгоград 03:11
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Футбол

«Монако» хочет арендовать хавбека «Барселоны»

Газета.Ru 06:23
Здоровье

Врачи в Ишиме извлекли из уха пациента мотылька

Врачи - отоларингологи в Ишиме помогли местному жителю извлечь мотылька из уха. Многие могут подумать, что случай несерьезный.
КП - Тюмень 07:58
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Игры

Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos

Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36
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Футбол

«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»

Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия вчера в 12:26
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газета вчера в 07:07
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Общество

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
REGNUM 04:20
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
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Единоборства

Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд

Как писал NEWS.ru, первая олимпийская чемпионка в истории женского бокса, экс-футболистка сборной Ирландии Кэти Тэйлор (13-0, 6 КО) победила техническим нокаутом в девятом раунде бразильянку Рози Воланте (14-1, 8 КО) на вечере бокса в Филадельфии (США).
News.ru вчера в 08:32
Армия и оружие

Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс

Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
Lenta.ru 08:45
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Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала подробности о заражении коронавирусом

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram, как у нее и ее супруга рэпера Элджея (Алексей Узенюк) проявился коронавирус.
РИА Новости 09:45
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Происшествия

В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса

В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
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Политика

Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
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Наука

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 23 июля в 12:28
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Происшествия

Угроза взрыва в жилых домах в подмосковных Химках не подтвердилась

Информация о минировании трёх жилых домов на Зелёной улице поступила от анонима, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 10:01
Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
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Футбол

«Спартак» отметил неделю без отмененных мячей

Московский "Спартак" иронично отметил неделю без отмененных мячей.
Газета.Ru 07:59
Происшествия

В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину

Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Происшествия

Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 08:48
Шоу-бизнес

Полина Гагарина похудела на 30 кг благодаря пяти продуктам

Гагарина утверждает, что ей удалось привести себя в идеальную форму благодаря всего лишь 5 продуктам.
Bimru.ru 09:44
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Футбол

Президент «Сельты»: «У Смолова есть будущее в Испании, но нам будет трудно подписать его»

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал о трансферах клуба в нынешнее межсезонье.
Матч ТВ 10:47
Армия и оружие

Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом

Американские истребители F-15 дважды за шесть минут опасно близко подлетали к пассажирскому лайнеру Ирана Mahan Air, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:59
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