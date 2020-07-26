Интернет
Агентство ТелеграфTelegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
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Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Общество
Тиньков показал на видео, как ему пересаживали костный мозг
Российский бизнесмен Олег Тиньков опубликовал видео, на котором рассказал, как ему пересаживали костный мозг.
Pravda.Ru 10:26
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
Общество
Волгоградцам полезно есть помидоры
ИА Городские вести. Волгоград 03:11
Футбол
«Монако» хочет арендовать хавбека «Барселоны»
Газета.Ru 06:23
Здоровье
Врачи в Ишиме извлекли из уха пациента мотылька
Врачи - отоларингологи в Ишиме помогли местному жителю извлечь мотылька из уха. Многие могут подумать, что случай несерьезный.
КП - Тюмень 07:58
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36
Футбол
«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия вчера в 12:26
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
REGNUM 04:20
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Единоборства
Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд
Как писал NEWS.ru, первая олимпийская чемпионка в истории женского бокса, экс-футболистка сборной Ирландии Кэти Тэйлор (13-0, 6 КО) победила техническим нокаутом в девятом раунде бразильянку Рози Воланте (14-1, 8 КО) на вечере бокса в Филадельфии (США).
News.ru вчера в 08:32
Армия и оружие
Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс
Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
Lenta.ru 08:45
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала подробности о заражении коронавирусом
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram, как у нее и ее супруга рэпера Элджея (Алексей Узенюк) проявился коронавирус.
РИА Новости 09:45
Происшествия
В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
Политика
Антироссийская истерия президента Вучича продолжается
Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 23 июля в 12:28
Происшествия
Угроза взрыва в жилых домах в подмосковных Химках не подтвердилась
Информация о минировании трёх жилых домов на Зелёной улице поступила от анонима, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 10:01
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Футбол
«Спартак» отметил неделю без отмененных мячей
Московский "Спартак" иронично отметил неделю без отмененных мячей.
Газета.Ru 07:59
Происшествия
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Происшествия
Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 08:48
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 кг благодаря пяти продуктам
Гагарина утверждает, что ей удалось привести себя в идеальную форму благодаря всего лишь 5 продуктам.
Bimru.ru 09:44
Футбол
Президент «Сельты»: «У Смолова есть будущее в Испании, но нам будет трудно подписать его»
Президент «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал о трансферах клуба в нынешнее межсезонье.
Матч ТВ 10:47
Армия и оружие
Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом
Американские истребители F-15 дважды за шесть минут опасно близко подлетали к пассажирскому лайнеру Ирана Mahan Air, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:59