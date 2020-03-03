Происшествия
РБКТорнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти. Стихия 3 марта прошла через центральную часть штата, задев его столицу город Нэшвилл.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал NBC News, в результате торнадо, начавшегося около 00.30 по местному времени (9.30 мск), более 44 тысяч потребителей остались без электричества.РИА Новостивчера в 07:53
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру
23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Культура
«Маска» на НТВ стала самым популярным шоу у россиян
Шоу «Маска» стартовало на телеканале НТВ в минувшее воскресенье с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4% и стало самым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США новые меры против «Северного потока — 2»
«Нафтогаз» обсуждает с США возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Общество
Правительство временно запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство ввело временный запрет на экспорт некоторых медицинских изделий, в том числе масок.
Шоу-бизнес
31-летняя Кристина Асмус срочно набирает вес
Склонная от природы к полноте Кристина Асмус тоже всегда отчаянно боролась за стройность, за что ее часто критиковали подписчики.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Футбол
Криштиану Роналду: Мама находится в стабильном состоянии
Хочу поблагодарить вас за сообщения в поддержку моей мамы. Сейчас она находится в стабильном состоянии.
Наука
О нефтедобыче и импортозамещающих IT-технологиях
В нефтедобыче для повышения производительности скважин часто используют метод гидравлического разрыва пласта.
Кино
Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул»
Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.
Транспорт
Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
Происшествия
В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Политика
Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года
Президент России Владимир Путин рассказал, что его обещание не допустить обнуления накоплений граждан, которое он дал во время кризиса 2008 года, было рискованным.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Здоровье
В Польше обнаружен первый случай заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подтвердил, что в стране обнаружен первый случай заражения коронавирусом, передает ТАСС.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».
Политика
Премьер-министр Украины подал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке, передаёт 3 марта украинское издание «Страна».
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
Общество
У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
На открытии торгов Московской Биржи курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов уменьшился на 12 копеек, курс евро — на 24 копейки.
Армия и оружие
Белорусские десантники и морпехи Британии начали учения под Витебском
Военные 42-го батальона морской пехоты Вооружённых сил Великобритании и миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Белоруссии начали совместную тренировку на полигоне под Витебском.
Футбол
Сборная России начнет выступление в Лиге наций матчем с сербами
Футболисты сборной России начнут свое выступление в Лиге наций УЕФА сезона-2020/21 с домашнем матча против команды Сербии, который пройдет 3 сентября 2020 года, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
Футбол
В ожидании крутой атмосферы: «Спартак» примет ЦСКА в 1/4 финала КР
ЦСКА впервые за 4 года не вылетел в 1/16 финала Первая игра в этом году между "Спартаком" и ЦСКА пройдет под эгидой Кубка России.