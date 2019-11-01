Политика

Газета.RuГазета.RuВ Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Стоит отметить, что Соколова работает на "Пятом" канале, владельцем которого является Порошенко. По словам журналистки, визит Зеленского в поселок Золотое в Донбассе и его встреча с украинскими националистами-боевиками прошел "ужасно".
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В Тернополе Зеленского встретили криками «Позор!»

РБК15:19

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Газета.Ru15:00

Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

РИА Новости11:45

Националисты провели Зеленского по коридору «ганьбы»

Взгляд.ру12:37

В Тернополе жители устроили акцию протеста по случаю визита Зеленского

Московский Комсомолец12:28

Жители Тернополя встретили Зеленского протестами

Известия13:26

Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»

Lenta.ru11:13
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Происшествия

В Нарьян-Маре задержан пустивший убийцу в детский сад охранник

Следственный комитет России сообщил, что в Нарьян-Маре задержан охранник детского сада «Сказка», накануне пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика.
RT на русском 10:07
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Гаджеты

Мировой рынок смартфонов показал рост

Последние два года на рынке мобильных устройств наблюдалась стагнация, однако за минувший квартал впервые за долгое время вновь был замечен подъем в годовом выражении.
UfaTime.ru 06:05
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
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Ракету «Протон-М» отправили на Байконур

Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС 02:15
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Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
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Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 09:20
Происшествия

Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке

«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском 22:25
Гаджеты

IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple

За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль 16:39
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
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Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 30 октября в 21:00
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Происшествия

Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов

В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.
RT на русском 20:23
Политика

В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.
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Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Культура

Сергей Светлаков объяснил закрытие шоу «Прожекторперисхилтон» цензурой

Дни24 вчера в 03:55
Общество

Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику

Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
REGNUM 16:14
Армия и оружие

В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»

РИА Новости 30 октября в 01:39
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими

Piter.tv 13:35
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Перес оштрафован и на Гран-при США будет стартовать с пит-лейн

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес начнет Гран-при США с пит-лейн.
Sports.ru 20:27
Армия и оружие

Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl)

Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".
ИноСМИ 11:07
Происшествия

Голунов пришел на заседание суда в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете в сопровождении сотрудников ФСБ в масках, его адвокат уточнил, что он находится под госзащитой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:17
Армия и оружие

Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

REGNUM 05:40
Экономика

Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения

Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны.
РБК 10:07
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 30 октября в 01:59
Экономика

«Сафмар» пригрозила Reuters иском о защите деловой репутации

Группа «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева не исключает возможности подачи иска о защите деловой репутации к информагентству Reuters, следует из заявления на сайте «Сафмар».
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Гаджеты

Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс вчера в 13:18
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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