Политика
Газета.RuВ Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Стоит отметить, что Соколова работает на "Пятом" канале, владельцем которого является Порошенко. По словам журналистки, визит Зеленского в поселок Золотое в Донбассе и его встреча с украинскими националистами-боевиками прошел "ужасно".
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Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Общество
Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ
Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.
РБК 15:41
Политика
Демократ Бето О’Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
Бето О'Рурк сообщил, что выбывает из борьбы за номинацию Демократической партии в президенты США.
РИА Новости 17:49
Авто
Renault выпустит новый бюджетный седан длиной менее 4 метров
Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Автоновости дня 30 октября в 09:31
Общество
«Роскосмос» изготовит еще два «Союза» из-за проблем с кораблями США
Российская газета вчера в 05:59
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Происшествия
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
В пятницу вечером авиакомпания "Ямал" сообщила РИА Новости, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сбоя в работе турбины и отказа левого двигателя.
РИА Новости 14:00
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Политика
Корбин обвинил Трампа в попытке вмешаться в британские выборы
Президент США Дональд Трамп пытается повлиять на результаты парламентских выборов в Великобритании, запланированных на 12 декабря, убежден лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Баскетбол
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в Евролиге
Поражением баскетбольного клуба "Зенит" завершился матч Евролиги против ЦСКА. Матч прошёл в пятницу, 1 ноября, в Петербурге.
Фонтанка.Ру 15:07
Общество
Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
Бывший исполнитель смертных приговоров в "Бутырке" рассказал "МК", что чувствовал, когда казнил осужденных.
РИА Новости 16:16
Авто
Кроссовер Honda CR-V подготовлен к выездам на природу
Оверлендинговый Honda CR-V получил лифт-набор подвески, что повысило клиренс до 246 мм, подножки, обновленный передний бампер с дополнительными ходовыми огнями, крепление запасного колеса сзади, модульное багажное отделение Plateau, внедорожные колеса KMC с покрышками Nitto Ridge Grappler, тент Roofnest Falcon.
CarsWeek.ru вчера в 06:12
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Финансы
Госдолг США достиг рекордных $23 трлн
Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 17:46
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Здоровье
Петицию против увольнения трансплантологов НМИЦ здоровья детей подписали 1,9 тысячи человек
Как утверждают авторы петиции, врачи работали по схеме индукционной иммуносупрессии, рекомендованной Всемирным трансплантологическим сообществом, которая позволяет увеличить работу почки на 20%, не использовать гормональную терапию после трансплантации и пересаживать почку при несовместимости.
Vademecum вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ 14:41
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»
Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 16:30
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru вчера в 17:02
Футбол
Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020
Обе команды вышли в элитный раунд отбора Евро-2020.
Чемпионат 30 октября в 14:25
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 17:36
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец 05:07
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru вчера в 08:44
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Мойка78 вчера в 11:00
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 15:31