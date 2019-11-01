Политика

Газета.RuГазета.RuВ Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Стоит отметить, что Соколова работает на "Пятом" канале, владельцем которого является Порошенко. По словам журналистки, визит Зеленского в поселок Золотое в Донбассе и его встреча с украинскими националистами-боевиками прошел "ужасно".
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