Политика
Газета.RuВ Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Стоит отметить, что Соколова работает на "Пятом" канале, владельцем которого является Порошенко. По словам журналистки, визит Зеленского в поселок Золотое в Донбассе и его встреча с украинскими националистами-боевиками прошел "ужасно".
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Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Народные новости вчера в 22:14
Общество
«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам
RT на русском вчера в 09:24
Автоспорт
Перес оштрафован и на Гран-при США будет стартовать с пит-лейн
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес начнет Гран-при США с пит-лейн.
Sports.ru 20:27
Происшествия
Появилось видео с места пожара в доме в центре Москвы
Появилось видео с места пожара, который произошел в жилом доме на Большой Сухаревской в Москве.
ТАСС 09:36
Общество
Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс 10:28
Космос
Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне
Испанские планетологи открыли новый тип ураганов, наблюдая за северным полюсом Сатурна.
РЕН ТВ 30 октября в 05:09
Теннис
Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP
Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
RT на русском 17:04
Здоровье
Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей
Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ вчера в 11:45
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Культура
Ургант прокомментировал массовое увольнение артистов Максима Фадеева
Актер и телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале прокомментировал массовое увольнение «всех без исключения артистов» компании MALFA.
ТК Звезда вчера в 16:12
Финансы
Госдолг США установил новый рекорд
Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Происшествия
39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами
Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
РБК 20:12
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
ТАСС вчера в 15:04
Наука
Пользу каннабиса при психических расстройствах признали мифом
Применение каннабиса в медицинских целях, для терапии психических заболеваний, не только не облегчит состояние пациента, но и навредит ему, выяснили австралийские ученые.
МИР 24 07:05
Киберспорт
Анонс World of Warcraft: Shadowlands. Сильвана рушит вселенную
В анонсирующем ролике дополнения Shadowlands Сильвана отправилась в Цитадель Ледяной короны, где темная эльфийка бросила вызов Высшему Лорду Болвару Фордрагону, нынешнему Королю-личу.
Cyber.sports.ru 15:39
Футбол
Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
Нева Спорт 05:02
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru вчера в 16:33
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
В Тюмени благополучно сел SSJ-100 "Ямала" с отказавшим левым двигателем. Перед посадкой самолет выработал топливо.
Вести.Ru 11:24
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Здоровье
В Чернигове госпитализированных с гепатитом стало больше
Число госпитализированных в результате вспышки вирусного гепатита «А» в черниговской школе №7 выросло до 23 человек.
Украина.ру 10:39
Политика
Украина пересмотрит дату разведения сил в Петровском из-за обстрелов
Загороднюк заявил, что причиной пересмотра даты разведения сил и средств являются обстрелы в районе Петровского, которые произошли 30 октября.
РБК 09:31
Политика
Bloomberg: США могут ввести санкции против Испании за поддержку Мадуро
Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций в отношении Испании за поддержку администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
ТАСС вчера в 13:02
Единоборства
Что говорят о бое Ковалёва с Альваресом
Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заработает за поединок с Саулем Альваресом в десять раз меньше своего соперника, сообщают СМИ.
RT на русском 09:42
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском 05:53
Политика
МИД Украины обвинил РФ в попытке сорвать нормандскую встречу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что российская сторона активно пытается сорвать нормандскую встречу.
Газета.Ru 14:17
Армия и оружие
Пентагон показал видео уничтожения аль-Багдади
Министерство обороны США обнародовало видео операции по уничтожению лидера запрещенной в России террористической организации ИГ.
Инфо24 вчера в 01:47
Космос
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС).
ТАСС 01:49