Политика
Газета.RuВ Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Стоит отметить, что Соколова работает на "Пятом" канале, владельцем которого является Порошенко. По словам журналистки, визит Зеленского в поселок Золотое в Донбассе и его встреча с украинскими националистами-боевиками прошел "ужасно".
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В Тернополе жители устроили акцию протеста по случаю визита Зеленского
Московский Комсомолецвчера в 12:28
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
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Как турки спасли американцев в Корее
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Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны
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Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU вчера в 08:18
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По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
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Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
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ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму
Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Происшествия
Дети массово отравились в гостинице в Казани
В Казани произошло массовое отравление детей, приехавших на футбольный турнир, сообщает в субботу, 2 ноября, управление Роспотребнадзора по Татарстану.
Известия 02:51
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове
При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.
RT на русском 01:05
Происшествия
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Кино
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Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда 31 октября в 00:35
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском вчера в 09:20
Музыка
Как жюри выбирало участников в четвёртом выпуске шоу «Голос»
В пятницу, 1 ноября, в эфир Первого канала вышел четвёртый выпуск восьмого сезона вокального шоу "Голос".
RT на русском 02:59
Происшествия
Девять школьников погибли при взрыве в Афганистане
По данным агенства "Пажвак", жертвами атаки стали девять школьников, которые шли в момент взрыва на учебу.
РЕН ТВ 03:15
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StarHit.ru 31 октября в 05:00
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Общество
«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»
Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2».
Lenta.ru 00:14
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StarHit.ru вчера в 04:00
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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
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В Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам
В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
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Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет на продажу фуа-гра в магазинах и ресторанах.
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Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
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Дизайнеры «Колеса.ru» основываясь на полученных скетчах новой Kia Optima, представили внешность автомобиля следующей генерации.
Тарантас Ньюс 31 октября в 12:23
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
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