Политика

Газета.RuГазета.RuВ Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Стоит отметить, что Соколова работает на "Пятом" канале, владельцем которого является Порошенко. По словам журналистки, визит Зеленского в поселок Золотое в Донбассе и его встреча с украинскими националистами-боевиками прошел "ужасно".
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В Тернополе Зеленского встретили криками «Позор!»

РБК15:19

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

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