Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъВ Тибете выявлен первый случай заражения коронавирусом

В районе Китая Тибете был выявлен первый случай заражения коронавирусом, передает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения КНР. Таким образом, вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая. О случаях заражения сообщили в 15 других странах.
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В Японии выявили первый случай заражения коронавирусом без поездки в Китай

Красная весна28 января в 04:59

В Тибете выявлен первый случай заражения коронавирусом

Коммерсантъвчера в 22:35
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Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском вчера в 13:07
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 06:41
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае стремительно растет - по состоянию на 30 января умерли 170 человек.
Газета.Ru 01:37
Музыка

Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную в дуэте с Началовой

Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти.
News.ru вчера в 21:23
Теннис

Мугуруса вышла в финал Australian Open, победив Симону Халеп

Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 02:48
Политика

В Раде развили идею «марша на Крым»

«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
REGNUM вчера в 18:45
Политика

Ветер повалил недавно построенное заграждение на границе США и Мексики

Российская газета вчера в 21:55
Политика

Мать помилованной израильтянки Иссахар поблагодарила Путина

Life.ru вчера в 17:25
Технологии

«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»

Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
RuNews24.ru вчера в 05:57
Кино

Netflix заказал производство сериала по манге и аниме One Piece

Компания Netflix заказала производство игрового шоу, в основу которого ляжет один из самых популярных аниме-сериалов One Piece.
REGNUM вчера в 13:59
Политика

Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Эхо Москвы 03:00
Фигурное катание

10-кратная чемпионка Франции обвинила бывшего тренера в изнасилованиях

Матч ТВ вчера в 11:35
Футбол

Полузащитник сборной Уругвая Лаксальт может перейти в «Спартак»

Матч ТВ 00:26
Экономика

Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе.
РБК 00:44
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Гаджеты

Выпущены восьмиядерные настольные процессоры Zhaoxin для энтузиастов

Китайский производитель Zhaoxin недавно выпустил новые восьмиядерные процессоры KaiXian KX-6780A и KX-U6880A.
Игромания.ру 02:31
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Общество

В Пекине запретили жениться и хоронить из-за смертельного вируса

Lenta.ru 02:38
Происшествия

СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай

Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости 01:05
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия

Нефтяной танкер горит у берегов ОАЭ

У берегов ОАЭ загорелся нефтяной танкер.
Газета.Ru вчера в 13:14
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

Задержан замначальника ГУ МЧС России по Тверской области

RT на русском 28 января в 15:12
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости 28 января в 13:53
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал двух мигрантов за призывы к убийству Путина

Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.
REGNUM 00:12
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
МИР 24 02:01
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 28 января в 10:42
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
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