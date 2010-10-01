Здоровье
КоммерсантъВ Тибете выявлен первый случай заражения коронавирусом
В районе Китая Тибете был выявлен первый случай заражения коронавирусом, передает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения КНР. Таким образом, вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая. О случаях заражения сообщили в 15 других странах.
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В Японии выявили первый случай заражения коронавирусом без поездки в Китай
Красная весна28 января в 04:59
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Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае стремительно растет - по состоянию на 30 января умерли 170 человек.
Музыка
Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную в дуэте с Началовой
Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти.
Теннис
Мугуруса вышла в финал Australian Open, победив Симону Халеп
Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Политика
В Раде развили идею «марша на Крым»
«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
Политика
Ветер повалил недавно построенное заграждение на границе США и Мексики
Политика
Мать помилованной израильтянки Иссахар поблагодарила Путина
Технологии
«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»
Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
Кино
Netflix заказал производство сериала по манге и аниме One Piece
Компания Netflix заказала производство игрового шоу, в основу которого ляжет один из самых популярных аниме-сериалов One Piece.
Политика
Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Фигурное катание
10-кратная чемпионка Франции обвинила бывшего тренера в изнасилованиях
Экономика
Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
Гаджеты
Выпущены восьмиядерные настольные процессоры Zhaoxin для энтузиастов
Китайский производитель Zhaoxin недавно выпустил новые восьмиядерные процессоры KaiXian KX-6780A и KX-U6880A.
Происшествия
СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай
Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Происшествия
Нефтяной танкер горит у берегов ОАЭ
У берегов ОАЭ загорелся нефтяной танкер.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Происшествия
Задержан замначальника ГУ МЧС России по Тверской области
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал двух мигрантов за призывы к убийству Путина
Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.