В районе Китая Тибете был выявлен первый случай заражения коронавирусом, передает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения КНР. Таким образом, вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая. О случаях заражения сообщили в 15 других странах.

В Тибете выявлен первый случай заражения коронавирусом

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