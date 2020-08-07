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ТАСС
ТАСС

В TikTok прокомментировали указ Трампа о мерах против компании

В четверг президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его "дочками".В источнике
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ТАСС

В TikTok прокомментировали указ Трампа о мерах против компании

ТАСС05:52
РБК

Трамп запретил сделки с TikTok и WeChat в США. Акции Tencent упали на 10%

РБК04:50
Газета.Ru

Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Газета.Ru04:42
ПРАЙМ

Трамп, Facebook, 5G и ритейл – корпоративные истории рынка США

ПРАЙМ04:44
Профиль

Трамп запретил TikTok

Профиль00:57
Российская газета

Трамп ввел «агрессивные меры» против приложения TikTok

Российская газета00:38
РИА Новости

Трамп подписал указ об «угрозе WeChat»

РИА Новости21:37

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов о том, что их научно-фантастическая трилогия посвящена трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.
РИА Новости17:32
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Рубль поддерживает пессимизм доллара

С другой стороны, текущим негативом для рубля является объявленное ЦБ уменьшение ежедневных продаж валюты из ФНБ с 7 августа почти в два раза по сравнению с июлем — в среднем до 3,1 млрд руб. с 5,1 млрд руб. 6 августа для курса рубля могут быть относительно важны выходящие данные о потребительской инфляции в России за июль и о международных резервах ЦБ РФ.
REGNUMвчера в 03:19
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