Происшествия

REGNUMREGNUMВ Японии выросло число пострадавших от тайфуна «Хагабис»

В Японии от тайфуна «Хагабис» погибли как минимум два человека, еще около 70 пострадали, сообщает 12 октября Kyodo. По данным издания, один мужчина погиб из-за схода оползня на дома, еще один погиб из-за опрокидывания автомобиля шквальным ветром.
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Силы самообороны направлены еще в один район Японии для ликвидации последствий тайфуна

ТАСС00:44

В Токио из-за тайфуна вышла из берегов крупная река

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В Японии два человека погибли от тайфуна

РИА Новостивчера в 08:58

В Токио снят максимальный уровень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»

Московский Комсомолецвчера в 11:30

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

RT на русскомвчера в 09:28

В Японии стали известны первые жертвы тайфуна «Хагибис»

Российская газетавчера в 05:42

В Японии от тайфуна «Хагибис» пострадали 77 человек

РБКвчера в 10:38
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Происшествия

Во ФСИН дали характеристику обвиняемому в убийстве девочки в Саратове

Говорит Москва вчера в 06:35
Армия и оружие

WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии

Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Единоборства

Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерсупном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:30
Армия и оружие

Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Турции Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и заявил, что Британия и другие страны готовы поддержать переговоры о перемирии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии премьера.
РИА Новости вчера в 16:27
Единоборства

Менеджер Хабиба Нурмагомедова подрался с вице-президентом PFL

iReactor 02:22
Происшествия

В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики

Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Общество

В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках

РИА Новости вчера в 16:37
Политика

Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Игры

В Epic Games Store раздают градостроительный симулятор Surviving Mars

3DNews вчера в 01:42
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Общество

Порог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен

ТАСС 01:34
Политика

Глава МИД Украины опасается отмены антироссийских санкций

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться.
Политика Сегодня вчера в 15:01
Религия

Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября

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Волгоградская правда вчера в 23:38
Политика

Названы случаи ненамеренной помощи США России

Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Интернет

WhatsApp внезапно пропал из Google Play

Мессенджер WhatsApp пропал из магазина приложений Google Play.
Life.ru 11 октября в 08:41
Музыка

Шнуров поделился планами на жизнь после «Ленинграда»

Телеканал 360° вчера в 05:02
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 11 октября в 04:06
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

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РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины

В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
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Гаджеты

Китайский флагман Redmi K20 Pro от Xiaomi подешевел на 80 долларов

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Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах

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В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Авто

В Сети напомнили о модели УАЗ-31512 для американского рынка

В США УАЗы завез автолюбитель и знаток внедорожной техники Уильям Андерсон, который также решил, что новый автомобиль придется по вкусу американцам.
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РБК 00:22
Авто

Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль

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Экономика

Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора

Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с первого октября 2019 года в соответствии с указом президента.
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