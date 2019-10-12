В Японии от тайфуна «Хагабис» погибли как минимум два человека, еще около 70 пострадали, сообщает 12 октября Kyodo. По данным издания, один мужчина погиб из-за схода оползня на дома, еще один погиб из-за опрокидывания автомобиля шквальным ветром.

В Японии выросло число пострадавших от тайфуна «Хагабис»

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