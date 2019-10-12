Происшествия
ТАССВ Токио из-за тайфуна «Хагибис» разлилась река Тамагава
Тайфун "Хагибис", который в субботу обрушился на центральный регион Японии, вызвал разлив крупной реки Тамагава, которая проходит по Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение. Отмечается, что разлив реки произошел на территории столичного района Сэтагая.
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