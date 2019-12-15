Политика
NewInformЯпонская оппозиция призвала объявить Курильские острова частью Японии
Вопрос принадлежности Курильского архипелага снова обсудили в Токио. Лидер японский оппозиции Кадзуо Сии считает, что Япония должна в переговорах с Россией объявить все острова Курильского архипелага японской территорией. Он уверен, что Токио может добиться возвращения островов южной части Курил.
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Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике
На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Главные роли исполнили Генри Кэвилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра. Шоураннером проекта выступила Лорен Шмидт.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России
Телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет с комментарием президента Украины Владимиром Зеленским.
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память
Проанализировав комплекты для апдейта компьютеров, эксперт выяснил, что компания оснащает изначально свои системы модулями на микросхемах Micron.
Политика
Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб
Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Политика
Коми признал, что был неправ, следя за штабом Трампа
Бывший директор американского ФБР Джеймс Коми признал, что ряд сотрудников ведомства допускали небрежность и недочеты, когда вели слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Авто
Названо лучшее время года для покупки нового автомобиля
Всего несколько лет назад самым выгодным временем для покупки нового автомобиля считался январь месяц, так как у дилеров оставался приличный запас прошлогодних машин, на которые предоставлялись существенные скидки лишь по одной причине - 1 января эти авто по ПТС становились старше на год.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Кино
«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Фигурное катание
Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой в разгар скандала в фигурном катании
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своём Instagram опубликовала стихотворение Марины Цветаевой.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Общество
Учительница отрезала школьнику челку во время урока
В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Сосьедад» ответил на жалобу «Барселоны» по эпизоду с Пике
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Политика
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Политика
NYT узнала о высылке из США двух китайских дипломатов
Американские власти выслали двух сотрудников китайского посольства этой осенью, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865
В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.