Политика

NewInformNewInformЯпонская оппозиция призвала объявить Курильские острова частью Японии

Вопрос принадлежности Курильского архипелага снова обсудили в Токио. Лидер японский оппозиции Кадзуо Сии считает, что Япония должна в переговорах с Россией объявить все острова Курильского архипелага японской территорией. Он уверен, что Токио может добиться возвращения островов южной части Курил.
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«Реагировать тут не стоит»: Цеков отказался слушать коммунистов Японии по Курилам

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В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Телеканал Санкт-Петербург 11:52
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
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Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Главные роли исполнили Генри Кэвилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра. Шоураннером проекта выступила Лорен Шмидт.
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Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
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Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России

Телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет с комментарием президента Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:06
Гаджеты

Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память

Проанализировав комплекты для апдейта компьютеров, эксперт выяснил, что компания оснащает изначально свои системы модулями на микросхемах Micron.
Вечерний курьер 15:43
Политика

Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб

Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.
РИА Новости 14:35
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Политика

Коми признал, что был неправ, следя за штабом Трампа

Бывший директор американского ФБР Джеймс Коми признал, что ряд сотрудников ведомства допускали небрежность и недочеты, когда вели слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году.
Вести.Ru 13:17
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:40
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Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Известия 01:44
Авто

Названо лучшее время года для покупки нового автомобиля

Всего несколько лет назад самым выгодным временем для покупки нового автомобиля считался январь месяц, так как у дилеров оставался приличный запас прошлогодних машин, на которые предоставлялись существенные скидки лишь по одной причине - 1 января эти авто по ПТС становились старше на год.
Новые автомобили вчера в 23:46
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 09:18
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

Собака.ru 06:54
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru 10:38
Фигурное катание

Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой в разгар скандала в фигурном катании

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своём Instagram опубликовала стихотворение Марины Цветаевой.
RT на русском 15:01
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК вчера в 02:01
Общество

Учительница отрезала школьнику челку во время урока

В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:34
Футбол

«Сосьедад» ответил на жалобу «Барселоны» по эпизоду с Пике

RT на русском 13:52
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Энергетика

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
REGNUM 09:39
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
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Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

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Политика

NYT узнала о высылке из США двух китайских дипломатов

Американские власти выслали двух сотрудников китайского посольства этой осенью, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:44
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865

В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.
3DNews вчера в 08:36
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru вчера в 16:09
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Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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