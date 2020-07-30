За сутки в Удмуртии выявлено 20 новых случаев коронавируса, причем, 19 из них зарегистрировано в Ижевске. Также еще один человек заболел в Глазове.

20 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии за сутки

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