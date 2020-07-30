Общество
Моя Удмуртия20 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии за сутки
За сутки в Удмуртии выявлено 20 новых случаев коронавируса, причем, 19 из них зарегистрировано в Ижевске. Также еще один человек заболел в Глазове.
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Происшествия
Автомобиль въехал в толпу людей на востоке Франции, есть пострадавшие
В коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 15 человек.
Газета.Ru 04:10
Футбол
«Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды
Футбольный клуб "Химки" официально объявил, что Сергей Юран покинул пост главного тренера команды.
РИА Новости 04:31
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Петрозаводск говорит вчера в 13:16
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Авто
Более миллиона машин проехали по Крымскому мосту с начала лета
Как сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения Упрдор "Тамань", всего с начала года по мосту проехали более двух миллионов машин.
ИА Крыминформ 04:19
Общество
3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Общество
Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
Известия вчера в 07:40
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество
Президент Абхазии заявил о готовности открыть границу с РФ с 1 августа
Напомним, в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ было принято решение об открытии с субботы государственной границы с Абхазией.
Российская газета вчера в 15:32
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Политика
Киев и Минск обсудили задержание в Белоруссии «бойцов ЧВК»
Напомним, КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера.
Взгляд.ру вчера в 21:25
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета вчера в 16:33
Общество
В Стамбул прибыл первый за четыре месяца регулярный рейс из России
Ранее в субботу в Москву прибыл первый регулярный международный рейс после приостановки Россией авиасообщения с другими странами.
BFM.ru 03:57
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru вчера в 07:10
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
Здоровье
В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109
Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 02:55
Общество
В Татарстане за сутки выявили 33 случая коронавируса
В республике за прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб.
Кайбицкие зори вчера в 07:41
Культура
Сегодня на Disney + выйдет фильм Бейонсе Black Is King
В своем Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала новый трейлер альбома-фильма.
Moi-portal.ru вчера в 06:50
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство
Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство.
Lenta.ru 04:22
Общество
За сутки еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области
За последние сутки еще у 96 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:01
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов стали участниками нового сезона шоу «Ледниковый период»
Вокруг ТВ 03:58
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года
За июнь и июль семьи с детьми (возраст от 3 до 16 лет) получили по 20 000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 05:58
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Известия вчера в 15:34
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47