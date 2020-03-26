Коронавирус
Кривое-зеркало.руРодителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС
С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
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Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане
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