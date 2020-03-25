Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе. Как сообщили ИА REGNUM 26 марта в областном УМВД, в мессенджерах распространяется запись, содержащая обращение к родителям.

В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе

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Общество Умер цирковой артист Юрий Кукес Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.

Общество Собянин заявил о беспрецедентных в истории Москвы ограничениях «Введённые сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека», — говорится в заявлении мэра на его сайте.

Общество В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил приостановить в регионе работу ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания с 28 марта по 5 апреля.

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Футбол Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.