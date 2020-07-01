В департаменте тарифного регулирования Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля.

В Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля

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