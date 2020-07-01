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RT на русскомRT на русскомВ Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля

В департаменте тарифного регулирования Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля.
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С 1 июля на Алтае вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Что подорожает в Барнауле

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На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма

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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Экономика

В России 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ

В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
РИА Новости вчера в 17:00
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Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

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RT на русском вчера в 18:50
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
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Футбол

Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева

"Красно-белые" остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина, который грубо отмахнулся и локтем ударил хавбека ЦСКА Ивана Облякова.
РИА Новости вчера в 16:22
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Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault

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iReactor вчера в 08:45
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Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
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Общество

На Камчатке к полудню по поправкам проголосовали 36% избирателей

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%.
REGNUM вчера в 22:21
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Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
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Авто

Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России

Отмечается, что российские дилеры получили письма, в которых речь идет о временном прекращении реализации авто.
Evo-rus.com 29 июня в 13:44
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Футбол

«Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А

Туринский "Ювентус" одержал победу над генуэзской "Дженоа" в матче 29-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
RT на русском вчера в 17:46
Армия и оружие

Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru вчера в 18:54
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Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Армия и оружие

НАТО предсказали «серьезный раскол» из-за российских С-400

Североатлантический альянс НАТО может расколоться из-за выяснения отношений США и Турции по поводу российских ЗРК С-400.
Газета.Ru вчера в 22:17
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Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП

REGNUM вчера в 23:40
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Политика

NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами

NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
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Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК вчера в 03:08
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Политика

Совбез ООН не поддержал призыв США возобновить санкции против Тегерана

Напомним, что Америка предложила продлить в отношении Ирана оружейное эмбарго, действие которого, по условиям сделки, должно истечь 18 октября этого года.
RuNews24.ru 01:11
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
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Армия и оружие

В России начато производство автомата-конкурента АК-12

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американские военные провели первый запуск новой авиабомбы.
Общественная служба новостей вчера в 20:05
Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

На предоставление субсидий выделено 22,5 млрд руб. Ранее с данным предложением льготной программы выступил Минпромторг.
SpeedMe 28 июня в 04:48
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Политика

Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
Известия вчера в 20:29
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Экономика

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Общество

Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране.
Известия вчера в 23:25
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Политика

Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
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