Коронавирус

Коммерсантъ НовосибирскКоммерсантъ НовосибирскВ Томской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 августа.
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В Томской области режим ограничений продлили до 1 августа

RT на русском02:04

В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19

РИА Новости01:53

В Томской области продлили режим самоизоляции

Tomsk.Ru00:56

Томский губернатор продлил режим самоизоляции в регионе до 1 августа

ТАСС01:36

Томский губернатор продлил режим самоизоляции до 1 августа

РИА Томск00:53

Жвачкин продлил режим ограничений в Томской области до августа

vtomske.ru00:51

СРОЧНО! Режим самоизоляции в Томской области продлен до 1 августа

Вести-Томск00:49
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 06:23, Ашберн
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
735
Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
288
Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
22
Армия и оружие

Разведка Украины активизировалась на крымском направлении

Все виды разведки усилены на таврическом направлении, заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
Политическая Экспертиза 05:27
1
Здоровье

В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.
ФедералПресс 04:17
4
Игры

В сеть слили первое неофициальное фото контроллера DualSense для PlayStation 5

CyberSport.ru 05:50
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
225
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

В 6:30 по московскому времени спасатели получили сообщение о взрыве газа в жилом доме по улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур.
Городовой 04:37
4
Происшествия

Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

РИА Новости 02:53
310
Экономика

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
167
Технологии

Российский самолет МС-21 сможет летать в три раза дольше

Титановые лопатки принимают на себя наибольшую нагрузку во время полета, поэтому увеличение их прочности способствует повышению ресурса силовой установки в 2-3 раза.
Evo-rus.com 03:33
13
Политика

В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования

Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
67
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
139
Авто

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получил две спецверсии

На рынке Бразилии компания Mitsubishi представила сразу два специальных исполнения для кроссовера Eclipse Cross.
Тарантас Ньюс 04:30
Кино

Съемки сериала по «Властелину колец» разморозят в Новой Зеландии

Газета.Ru 06:03
9
Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com вчера в 01:27
241
Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Авто

Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России

В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 01:37
11
Политика

Жириновский: Фургал не привез в Москву три коробки

Москва, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM вчера в 05:17
Политика

Песков заявил, что в Кремле рады снятию ограничений с Telegram

В Кремле позитивно оценивают снятие ограничений, связанных с работой Telegram в России.
Life.ru 06:12
Общество

Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля

"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
7
Общество

Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов

Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
Политика

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
479
Армия и оружие

Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
17
Политика

Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ

Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
29
Политика

В Кремле гомофобские заявления считают перегибами

В Кремле гомофобские заявления считают перегибами, Путин относится к подобному нетерпимо - Песков.
ТАСС 06:03
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
2,4K
Общество

После электронного голосования данные москвичей стали доступны всем

Полученная информация позволила оценить количество голосовавших повторно и по недействительным паспортам.
Долг.рф вчера в 10:59
13
Автоспорт

Боттас и Леклер съездили домой между гонками в Шпильберге

Валттери Боттас и Шарль Леклер покинули Шпильберг и вернулись домой на несколько дней между двумя австрийскими Гран При.
Autosport.com.ru вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
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Сергей Анатольевич Жвачкин
Российский политик
Российский политик. Губернатор Томской области с 17 марта 2012. Депутат Думы Томской области.
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