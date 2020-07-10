Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 августа.

В Томской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа

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