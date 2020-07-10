Коронавирус
Коммерсантъ НовосибирскВ Томской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 августа.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 06:23, Ашберн
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
Армия и оружие
Разведка Украины активизировалась на крымском направлении
Все виды разведки усилены на таврическом направлении, заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
Политическая Экспертиза 05:27
Здоровье
В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.
ФедералПресс 04:17
Игры
В сеть слили первое неофициальное фото контроллера DualSense для PlayStation 5
CyberSport.ru 05:50
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
В 6:30 по московскому времени спасатели получили сообщение о взрыве газа в жилом доме по улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур.
Городовой 04:37
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
Технологии
Российский самолет МС-21 сможет летать в три раза дольше
Титановые лопатки принимают на себя наибольшую нагрузку во время полета, поэтому увеличение их прочности способствует повышению ресурса силовой установки в 2-3 раза.
Evo-rus.com 03:33
Политика
В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования
Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Авто
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получил две спецверсии
На рынке Бразилии компания Mitsubishi представила сразу два специальных исполнения для кроссовера Eclipse Cross.
Тарантас Ньюс 04:30
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 01:37
Политика
Жириновский: Фургал не привез в Москву три коробки
Москва, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM вчера в 05:17
Политика
Песков заявил, что в Кремле рады снятию ограничений с Telegram
В Кремле позитивно оценивают снятие ограничений, связанных с работой Telegram в России.
Life.ru 06:12
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Общество
Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов
Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
Политика
Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ
Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
Политика
В Кремле гомофобские заявления считают перегибами
В Кремле гомофобские заявления считают перегибами, Путин относится к подобному нетерпимо - Песков.
ТАСС 06:03
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Общество
После электронного голосования данные москвичей стали доступны всем
Полученная информация позволила оценить количество голосовавших повторно и по недействительным паспортам.
Долг.рф вчера в 10:59
Автоспорт
Боттас и Леклер съездили домой между гонками в Шпильберге
Валттери Боттас и Шарль Леклер покинули Шпильберг и вернулись домой на несколько дней между двумя австрийскими Гран При.
Autosport.com.ru вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32