В Томской области снова выросли оптовые цены на бензин и дизельное топливо, об этом сообщает сайт регионального УФАС. У компании "Томскнефтепродукт" ВНК (НК "Роснефть") стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 3,29 %. Тонна бензина АИ-95 выросла на 5%.

В Томской области снова выросли оптовые цены на бензин

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