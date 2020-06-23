Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Томской области снова выросли оптовые цены на бензин

В Томской области снова выросли оптовые цены на бензин и дизельное топливо, об этом сообщает сайт регионального УФАС. У компании "Томскнефтепродукт" ВНК (НК "Роснефть") стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 3,29 %. Тонна бензина АИ-95 выросла на 5%.
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Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

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Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
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В Нагорном Карабахе снова может начаться война

Аргументы недели 21 июня в 12:24
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Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Тугарева

Агент Александр Маньяков поделился мнением о будущем своего клиента Романа Тугарева.
ProstoProSport 08:16
Общество

Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии

Глава государства отметил, что к сожалению не все лауреаты смогли присутствовать на церемонии сегодня из-за известных ограничений, введенных в следствие коронавируса.
REGNUM 09:15
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Общество

Парад Победы в Москве сфотографировали из космоса

Российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П» сфотографировал Парад Победы в Москве, кадр появился в Twitter «Роскосмоса».
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Экономика

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 22 июня в 07:42
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ вчера в 13:56
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Футбол

Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА

РФС назначил судейскую бригаду, которая отработает на матче 24-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
Metaratings 07:42
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Футбол

Трансфер Вагнера в ЦСКА заблокировал Гинер

Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА заблокировал президент столичного клуба Евгений Гинер.
Газета.Ru 10:50
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
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Общество

Эксперт рассказал об аномальном числе зарегистрировавшихся на электронное голосование в Троицке

В Троицком районе Москвы на электронное голосование записались аномальное число граждан.
Дождь 09:11
Общество

Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность

Народный артист России Константин Хабенский заявил, что направит полученную им государственную премию на благотворительность.
Ведомости 08:27
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Происшествия

Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев

У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
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Политика

В России проходят военные парады в честь 75-летия Победы

Главный парад на Красной Площади в Москве начнется в 10.00.
Общественная служба новостей 02:46
Экономика

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Общество

Кустурица посетил главный храм Минобороны России

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
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Представлена фотокамера Panasonic Lumix DC-G100

Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер формата Micro Four Thirds моделью Lumix DC-G100, которая ориентирована прежде всего на видеоблогеров.
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Технологии

В Сеть утекли данные миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе Telegram объяснили, что большинство слитых аккаунтов уже не актуальны, а предпринятые в 2019 году меры позволяют не «засвечивать» свой номер, пишет «Газета.ру».
Известия 10:26
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Политика

Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
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Общество

Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan вчера в 11:58
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Космос

SpaceX специально взорвала топливный бак Starship SN7

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что компания будет и дальше учиться на каждом таком испытании, чтобы улучшить будущие проекты.
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Астрономы дали название астероиду, ставшему целью эксперимента NASA

Диморф привлёк внимание астрономов в 2019 году, когда был выбран целью эксперимента NASA под названием DART (Double Asteroid Redirection Test, с англ. — проверка перенаправления двойного астероида).
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