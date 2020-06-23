Энергетика
Московский КомсомолецВ Томской области снова выросли оптовые цены на бензин
В Томской области снова выросли оптовые цены на бензин и дизельное топливо, об этом сообщает сайт регионального УФАС. У компании "Томскнефтепродукт" ВНК (НК "Роснефть") стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 3,29 %. Тонна бензина АИ-95 выросла на 5%.
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Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
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Эксперт рассказал, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне
Включенная на смартфоне сеть Bluetooth может не только преждевременно разрядить устройство, но и привести к незаметной для пользователя атаке злоумышленников, рассказал РИА Новости старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек.
ПРАЙМ 19:15
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Здоровье
Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
Как получить удовольствие от отдыха на воде без риска для жизни, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по выживанию Эдуард Халилов.
РИА Новости 19:04
Общество
Семьи с детьми от 0 до 16 лет в июле получат ещё одну денежную выплату
Основным тезисом для многих стало его предложение ещё раз выплатить 10000 рублей всем семьям, в которых есть дети от 0 до 16 лет, как это уже было в июне.
Тверская неделя 11:01
Политика
Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.
РИА Новости 20:08
Наука
Самое маленькое яйцо динозавра нашли в Японии
Археологи из японского университета Цукуба, что находится в префектуре Ибараки, сообщили о том, что нашли самое маленькое яйцо динозавра из ныне известных.
Сайт интересных новостей 19:59
Здоровье
Якутские медики награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского
В канун Дня медицинского работника дрезидент России Владимир Путин подписал Указы о награждении представителей российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекции, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
SakhaLife.ru вчера в 03:20
Наука
Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера
Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера.
МонаВиста 11:37
Экономика
В Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП
«Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин.
Business FM Уфа вчера в 05:42
Армия и оружие
«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020
Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 17:00
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru 21 июня в 16:14
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Футбол
Виллиан продлит контракт с «Челси» до конца сезона
Форвард «Челси» Виллиан продлит контракт с клубом до конца сезона, сообщает Goal.
Спорт-Экспресс 11:24
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
Общество
На Камчатке состоялось шествие, посвященное 75-летию Победы
В Городе воинской славы, Петропавловске-Камчатском, завершилось торжественное шествие, посвященное 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 19:24
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах
Чтобы компьютер или телефон работали правильно, нужно чистить cookies-файлы хотя бы раз в несколько месяцев.
Online47.ru 20:40
Здоровье
В Кузбассе выздоровели 42% заболевших коронавирусом
По общему количеству выздоровевших Кузбасс поднялся в рейтинге регионов.
Газета Кемерова 06:50
Авто
NVIDIA и Mercedes вместе создадут автономный автомобиль
ИА Красная Весна 16:59
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру 21 июня в 15:26
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
В Петербурге арестовали двух напавших на уличных музыкантов
Двое напавших на уличных музыкантов в Петербурге получили по два месяца ареста, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 20:51
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Общество
Прокурор запросил для режиссера Кирилла Серебренникова 6 лет колонии
Для Малобродского обвинение запросило 5 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей, для Апфельбаум и Итина – по 4 года лишения свободы и по 200 тысяч рублей штрафа.
Труд вчера в 06:19
Здоровье
В Алтайском крае начал работу уникальный Центр ядерной медицины
В Барнауле прошло открытие Центра ядерной медицины.
Алтайская правда 05:03