В Томской области снова выросли оптовые цены на бензин и дизельное топливо, об этом сообщает сайт регионального УФАС. У компании "Томскнефтепродукт" ВНК (НК "Роснефть") стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 3,29 %. Тонна бензина АИ-95 выросла на 5%.

В Томской области снова выросли оптовые цены на бензин

Экономика В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ. 4,2K

Гаджеты Эксперт рассказал, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне Включенная на смартфоне сеть Bluetooth может не только преждевременно разрядить устройство, но и привести к незаметной для пользователя атаке злоумышленников, рассказал РИА Новости старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек.

Здоровье Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды Как получить удовольствие от отдыха на воде без риска для жизни, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по выживанию Эдуард Халилов. 1

Политика Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.

Наука Самое маленькое яйцо динозавра нашли в Японии Археологи из японского университета Цукуба, что находится в префектуре Ибараки, сообщили о том, что нашли самое маленькое яйцо динозавра из ныне известных.

Здоровье Якутские медики награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского В канун Дня медицинского работника дрезидент России Владимир Путин подписал Указы о награждении представителей российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекции, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Наука Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера. 15

Экономика В Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП «Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин. 38

Армия и оружие «Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020 Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.

Общество Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования. 3

Футбол Виллиан продлит контракт с «Челси» до конца сезона Форвард «Челси» Виллиан продлит контракт с клубом до конца сезона, сообщает Goal.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела. 1

Общество На Камчатке состоялось шествие, посвященное 75-летию Победы В Городе воинской славы, Петропавловске-Камчатском, завершилось торжественное шествие, посвященное 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Технологии Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах Чтобы компьютер или телефон работали правильно, нужно чистить cookies-файлы хотя бы раз в несколько месяцев.

Здоровье В Кузбассе выздоровели 42% заболевших коронавирусом По общему количеству выздоровевших Кузбасс поднялся в рейтинге регионов.

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 89

Происшествия Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом. 559

Происшествия В Петербурге арестовали двух напавших на уличных музыкантов Двое напавших на уличных музыкантов в Петербурге получили по два месяца ареста, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 7

Футбол «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны» Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).