с чего всё началось

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

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