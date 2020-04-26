Коронавирус
RT на русскомВ Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
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с чего всё началось
«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости», — говорится в сообщении.RT на русском08:57
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ИА Красная Весна вчера в 04:41
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Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что он выступает за возобновление Бундеслиги.
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29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид
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РИА Новости вчера в 21:37
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Uznayvse.ru 18:49
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SZ: правительство Германии ожидает снижения ВВП на 6,3% из-за пандемии
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Три новых пациента с коронавирусом выявили в Амурской области
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CyberSport.ru 17:31
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В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
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Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
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Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
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Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
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МКПП осталась только на 12% автомобилей
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Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
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Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
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