Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
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«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости», — говорится в сообщении
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RT на русском08:57

Подробнее о событии

Власти Томской области ограничили въезд и выезд из региона

РБК10:16

Въезд и выезд из Томской области ограничат с 27 апреля

КП - Томск07:35

В Томской области ограничили движение через границы региона

Коммерсантъ09:05

В российском регионе ввели ограничения на въезд и выезд

Lenta.ru08:35

Власти ограничат пересечение границ Томской области с 27 апреля

РИА Томск07:42

Томская область ограничила въезд и выезд из региона

ТАСС09:47

Оперштаб ввел ограничения на въезд и выезд из Томской области

vtomske.ru07:27
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Политика

Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
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Общество

Посольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме

Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка.
Известия 20:22
Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
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Общество

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа

В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 18:37
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Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
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Политика

Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
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Экономика

«Сахалинэнергосбыт» расширил информацию для корпоративных клиентов

На сайте ПАО "ДЭК" обновлена информация для корпоративных клиентов филиала "Сахалинэнергосбыт".
Сахалин.Инфо 18:03
Политика

Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией.
РИА Новости 18:09
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Здоровье

В больнице Владивостока закрывают на карантин еще семь отделений

Больные, нуждающиеся в госпитализации, будут перенаправлены в Приморскую краевую клиническую больницу № 1 и Артемовскую городскую больницу № 1. Напомним, ранее были закрыты на карантин хирургическое и урологическое отделения Владивостокской клинической больницы № 2 из-за выявления 42 человек заболевших COVID-19, при этом 17 человек являются сотрудниками больницы.
ИА Красная Весна вчера в 04:41
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Гаджеты

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Футбол

В дортмундской «Боруссии» предупредили о больших проблемах для Бундеслиги, если сезон не будет возобновлен

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что он выступает за возобновление Бундеслиги.
Матч ТВ 19:03
Космос

29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид

Что происходит 24 апреля в 02:49
79
Общество

В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 21:37
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Шоу-бизнес

Марата Башарова призывают лишить звания заслуженного артиста

Uznayvse.ru 18:49
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Экономика

SZ: правительство Германии ожидает снижения ВВП на 6,3% из-за пандемии

Правительство ФРГ ожидает снижения национального ВВП в текущем году на 6,3% по сравнению с годом ранее из-за последствий эпидемии коронавируса.
ТАСС 19:10
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
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Здоровье

Три новых пациента с коронавирусом выявили в Амурской области

Три новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Амурской области, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
ФАН 24 апреля в 03:36
24
Технологии

Новый Test Drive Unlimited могут анонсировать в мае

Анонс новой части Test Drive Unlimited может состояться в мае.
CyberSport.ru 17:31
Происшествия

На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780

В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета 07:07
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Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия вчера в 09:49
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Политика

Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
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Единоборства

Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии

Лезги газет 15:03
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
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Общество

Названо условие смягчения ограничений из-за коронавируса

Речь о смягчении ограничительных мер в Москве, принятых на фоне угрозы распространения коронавируса, может идти в случае, если прирост случаев заражения будет стабильно ниже пяти процентов.
РИА Новости 19:08
Происшествия

Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок

REGNUM 11:31
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Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
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Единоборства

Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору Емельяненко

Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
Bookmaker-ratings.ru 09:37
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