Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
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«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости», — говорится в сообщении
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RT на русском08:57

Подробнее о событии

Власти ограничат пересечение границ Томской области с 27 апреля

РИА Томск07:42

Томская область ограничила въезд и выезд из региона

ТАСС09:47

В Томской области ограничили движение через границы региона

Коммерсантъ09:05

В российском регионе ввели ограничения на въезд и выезд

Lenta.ru08:35

Власти Томской области ограничили въезд и выезд из региона

РБК10:16

Въезд и выезд из Томской области ограничат с 27 апреля

КП - Томск07:35

Оперштаб ввел ограничения на въезд и выезд из Томской области

vtomske.ru07:27
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Экономика

Минфин предложил меры по снижению стоимости санитайзеров

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова сказала «Известиям», что меры, предложенные Минфином, действительно могут снизить цену конечной продукции.
Известия 18:33
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

В Нидерландах норки заразились коронавирусом

В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус.
Вести ФМ 14:24
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Финансы

К июлю рубль вернет свой докризисный курс

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
1,1K
Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
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Политика

Песков рассказал о функциях телефона Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 24 апреля в 05:46
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Авто

Новый кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA

В Китае состоялся дебют нового кроссовера концерна BAIC, который создан на модельной платформе, разработанной при сотрудничестве с Daimler.
SpeedMe 24 апреля в 06:13
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
792
Общество

Все духовенство Киево-Печерской лавры переболело коронавирусом

Полностью территорию лавры закрыли 4 апреля, когда коронавирус был выявлен у нескольких священнослужителей.
Коммерсантъ 11:06
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Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
1,8K
Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
РИА Новости 18:04
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
1,8K
Общество

В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек

В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
RT на русском 12:45
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Общество

Жителям Чехии разрешили поездки за границу

Режим ЧП был введен в Чехии 12 марта, позднее его продляли до 30 апреля.
Коммерсантъ 23 апреля в 19:29
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Происшествия

На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю

Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа вчера в 00:30
Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти

Вчера, 23 апреля, в Хабаровском крае выявлено 38 новых случаев заболевания, вызываемого COVID19. ⠀ Случаи заболевания выявлены среди жителей города Хабаровска и села Богородское Ульчского района.
Люди ДВ 23 апреля в 19:33
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Армия и оружие

Военные моряки России получат новый универсальный нож

OAnews вчера в 12:36
28
Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
174
Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Гаджеты

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Шоу-бизнес

Марата Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана

StarHit.ru 15:30
1
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

LiveResult.Ru вчера в 14:42
19
Армия и оружие

Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер

Российская газета 05:12
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
24
Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука 24 апреля в 10:28
78
Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
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