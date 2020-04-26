Коронавирус
RT на русскомВ Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости», — говорится в сообщении.RT на русском08:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Общество
Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли
Ранее 26 апреля газета The Washington Post сообщила, что в КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты.
Lenta.ru 11:23
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
Авто
Гибрид Toyota Yaris Cross представлен с полным приводом
Пока заявлена только гибридная версия с системой THS II и полным приводом AWD-i.
Драйв 23 апреля в 06:46
Общество
Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса
Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
Российская газета 12:52
Технологии
Nvidia проведет конференцию Get Amped на YouTube 14 мая
Технокомпания Nvidia намерена провести конференцию Get Amped 14 мая.
iReactor вчера в 22:43
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
На 80-м году жизни умер известный итальянский журналист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза, сообщает Corriere della Sera.
Культуромания 06:12
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Политика
Зеленский предложил развить Чернобыль для привлечения туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать план по развитию Чернобыльской зоны для привлечения туризма, пишет пресс-служба офиса президента.
Газета.Ru 10:55
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели
В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
Общество
Министр здравоохранения Дона попала в реанимацию
Батайское время вчера в 13:02
Автоспорт
Даниил Квят отмечает 26-й день рождения
Сегодня празднует день рождения российский пилот команды «АльфаТаури» (ранее «Торо Россо») Даниил Квят.
Спорт-Экспресс 02:15
Футбол
Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу
Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru 11:52
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru вчера в 06:01
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Общество
В Самарской области выявили 20 заболевших коронавирусом
В Самарской области 20 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Территория.Самара 05:56