Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
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«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости», — говорится в сообщении
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RT на русском08:57

Подробнее о событии

Власти Томской области ограничили въезд и выезд из региона

РБК10:16

Въезд и выезд из Томской области ограничат с 27 апреля

КП - Томск07:35

В Томской области ограничили движение через границы региона

Коммерсантъ09:05

В российском регионе ввели ограничения на въезд и выезд

Lenta.ru08:35

Власти ограничат пересечение границ Томской области с 27 апреля

РИА Томск07:42

Томская область ограничила въезд и выезд из региона

ТАСС09:47

Оперштаб ввел ограничения на въезд и выезд из Томской области

vtomske.ru07:27
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Политика

Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны

Блокнот.ру 12:30
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина написала открытое письмо Бари Алибасову

Bimru.ru 08:58
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс 11:56
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Общество

Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли

Ранее 26 апреля газета The Washington Post сообщила, что в КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты.
Lenta.ru 11:23
61
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
62
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
543
Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
29
Авто

Гибрид Toyota Yaris Cross представлен с полным приводом

Пока заявлена только гибридная версия с системой THS II и полным приводом AWD-i.
Драйв 23 апреля в 06:46
13
Общество

Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса

Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
Российская газета 12:52
2
Общество

В Курской области из-за коронавируса умер епископ

РБК 09:49
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Технологии

Nvidia проведет конференцию Get Amped на YouTube 14 мая

Технокомпания Nvidia намерена провести конференцию Get Amped 14 мая.
iReactor вчера в 22:43
4
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
2,4K
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,7K
Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

На 80-м году жизни умер известный итальянский журналист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза, сообщает Corriere della Sera.
Культуромания 06:12
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
67
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
792
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
1K
Политика

Зеленский предложил развить Чернобыль для привлечения туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать план по развитию Чернобыльской зоны для привлечения туризма, пишет пресс-служба офиса президента.
Газета.Ru 10:55
Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
7
Политика

Рогозин не хочет объединяться с Маском

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
16
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
551
Политика

СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Общество

Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели

В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
4,4K
Общество

Министр здравоохранения Дона попала в реанимацию

Батайское время вчера в 13:02
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Автоспорт

Даниил Квят отмечает 26-й день рождения

Сегодня празднует день рождения российский пилот команды «АльфаТаури» (ранее «Торо Россо») Даниил Квят.
Спорт-Экспресс 02:15
Футбол

Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу

Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru 11:52
2
Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru вчера в 06:01
113
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
499
Общество

В Самарской области выявили 20 заболевших коронавирусом

В Самарской области 20 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Территория.Самара 05:56
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