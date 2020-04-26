Коронавирус

ТАССТАССТомская область ограничила въезд и выезд из региона

Движение транспорта через границы Томской области будет ограничено с 27 апреля. Въезд и выезд разрешат только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью, либо по крайней необходимости. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Томской области.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости», — говорится в сообщении
.
RT на русском08:57

Подробнее о событии

Власти Томской области ограничили въезд и выезд из региона

РБК10:16

Томская область ограничила въезд и выезд из региона

ТАСС09:47

Оперштаб ввел ограничения на въезд и выезд из Томской области

vtomske.ru07:27

В российском регионе ввели ограничения на въезд и выезд

Lenta.ru08:35

Власти ограничат пересечение границ Томской области с 27 апреля

РИА Томск07:42

Въезд и выезд из Томской области ограничат с 27 апреля

КП - Томск07:35

В Томской области ограничили движение через границы региона

Коммерсантъ09:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Общество

Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США

Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
1
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
5,7K
Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
1,1K
Наука

Нейроинтерфейс вернул парализованному пациенту осязание и подвижность

Специалисты с помощью специального нейрокомпьютерного интерфейса смогли вернуть осязание инвалиду с повреждениями спинного мозга, данная технология применяет искусственно усиленные нейронные сигналы.
Evo-rus.com вчера в 04:11
30
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
124
Музыка

The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню

Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 24 апреля в 06:38
24
Общество

В Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

ТАСС 17:41
5
Экономика

Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
21
Здоровье

Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача

Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия 24 апреля в 00:45
33
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
866
Кино

Убытки киноиндустрии оценили в 40 млрд рублей

По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.
ИА Красная Весна 17:03
4
Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя в майские праздники

В Курганской области приостановят продажу алкоголя из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 06:05
318
Политика

Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
9
Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru вчера в 15:39
865
Игры

Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой

Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.
Ferra 08:35
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
280
Общество

В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
RT на русском 21:11
2
Здоровье

Беглов выразил соболезнования семье Филиппова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
31
Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали три дома престарелых в Италии

«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трёх лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводится в сообщении.
ИА Красная Весна 23 апреля в 23:17
23
Армия и оружие

Сирийская ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

РИА Новости 22:22
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 15:53
31
Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49
Общество

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
606
Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
148
Общество

Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

ФАН вчера в 09:52
95
Политика

СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Политика

СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы

В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы 15:02
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
2K
Футбол

Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу

Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru 11:52
4
Авто

В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей

В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU 07:56
128
Как работают Яндекс.Новости?
Главное