Коронавирус
ТАССТомская область ограничила въезд и выезд из региона
Движение транспорта через границы Томской области будет ограничено с 27 апреля. Въезд и выезд разрешат только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью, либо по крайней необходимости. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Томской области.
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с чего всё началось
«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости», — говорится в сообщении.RT на русском08:57
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Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
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В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
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