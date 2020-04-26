с чего всё началось

Ограничения на въезд и выезд из Томской области региональный оперативный штаб вводит с 27 апреля. Въезжать и выезжать из региона можно будет только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью, либо по крайней необходимости.

В Томской области вводят ограничения на въезд и выезд из региона

Происшествия В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19 Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий. 674

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Футбол Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно РФС изучает вариант с досрочным завершением сезона в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.

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Политика Лукашенко объяснил «особый путь» Белоруссии в борьбе с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему в борьбе с коронавирусом решил «идти своим путем».

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Здоровье В США обновили список симптомов коронавируса Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control) обновили список симптомов коронавирусной инфекции. 17

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Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

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