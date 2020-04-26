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МордовМедиаМордовМедиаВ Томской области вводят ограничения на въезд и выезд из региона

Ограничения на въезд и выезд из Томской области региональный оперативный штаб вводит с 27 апреля. Въезжать и выезжать из региона можно будет только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью, либо по крайней необходимости.
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с чего всё началось
«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости», — говорится в сообщении
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RT на русском08:57

Подробнее о событии

Власти ограничат пересечение границ Томской области с 27 апреля

РИА Томск07:42

Томская область ограничила въезд и выезд из региона

ТАСС09:47

В Томской области ограничили движение через границы региона

Коммерсантъ09:05

В российском регионе ввели ограничения на въезд и выезд

Lenta.ru08:35

Власти Томской области ограничили въезд и выезд из региона

РБК10:16

Въезд и выезд из Томской области ограничат с 27 апреля

КП - Томск07:35

Оперштаб ввел ограничения на въезд и выезд из Томской области

vtomske.ru07:27
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
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Здоровье

В больнице в Улан-Удэ заменили персонал из-за выявленного коронавируса

За сутки в Бурятии зафиксированы 23 новых случая коронавируса, 10 из которых – от очага в больнице.
Взгляд.ру 15:43
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Общество

Билл Гейтс назвал сроки появления вакцины от COVID-19

Миллиардер и меценат Билл Гейтс, вместе с женой пожертвовавший $250 миллионов на разработку вакцины от коронавируса, назвал два года «реальным сроком», который потребуется на разработку и выпуск препарата.
News.ru 15:58
Здоровье

Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций

Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
РИА Новости вчера в 07:02
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Футбол

Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно

РФС изучает вариант с досрочным завершением сезона в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
Sports.ru 14:59
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

Российская газета 11:06
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Происшествия

На Кубани скончался врач-рентгенолог, лечивший больных коронавирусом

В Лабинской центральной больнице Краснодарского края скончался врач-рентгенолог Алексей Васильченко, который занимался лечением больных коронавирусом.
Аргументы и Факты 16:05
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Здоровье

Государство игнорирует пандемию, шведы умирают

Наибольшую дискуссию, пожалуй, вызывает шведская модель сопротивления, ведь многие думают, что Швеция просто игнорирует пандемию, решив таким образом сохранить экономику и сделать ставку на скорую выработку коллективного иммунитета.
Вести.Ru 14:37
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Общество

В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов останутся в прежнем размере.
Известия 16:13
Политика

Лукашенко объяснил «особый путь» Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему в борьбе с коронавирусом решил «идти своим путем».
Взгляд.ру 15:58
Политика

Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России

Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза 07:36
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Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
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Экономика

Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
Говорит Москва вчера в 05:17
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Общество

Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
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Здоровье

В США обновили список симптомов коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control) обновили список симптомов коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 24 апреля в 09:14
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
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Происшествия

В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны

РБК 16:04
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Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках.
Уральский меридиан 05:51
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Политика

Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении о необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рассказал представитель Белого дома Джадд Дир. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили "позитивное развитие в борьбе с пандемией".
Московский Комсомолец 15:20
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев съехал от жены и сына

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело вчера в 08:56
6
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
2,7K
Политика

США и Китай из-за спора сорвали конференцию G20

25 апреля из-за спора США и Китая видеоконференция лидеров государств - участников G20 была сорвана.
МонаВиста вчера в 08:03
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Происшествия

Оперштаб опубликовал данные о новых зараженных в Волгоградской области

Оперативный штаб Волгоградской области опубликовал возраст и место проживания всех новых зараженных, которые были выявлены в регионе за сутки.
МТВ онлайн 24 апреля в 11:03
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Политика

Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
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Общество

Премьер Италии объявил о смягчении карантина

Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
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Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
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Космос

Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180

Актуальные Новости вчера в 13:21
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