Коронавирус
МордовМедиаВ Томской области вводят ограничения на въезд и выезд из региона
Ограничения на въезд и выезд из Томской области региональный оперативный штаб вводит с 27 апреля. Въезжать и выезжать из региона можно будет только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью, либо по крайней необходимости.
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с чего всё началось
«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости», — говорится в сообщении.RT на русском08:57
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Билл Гейтс назвал сроки появления вакцины от COVID-19
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Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно
РФС изучает вариант с досрочным завершением сезона в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
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Аргументы и Факты 16:05
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Государство игнорирует пандемию, шведы умирают
Наибольшую дискуссию, пожалуй, вызывает шведская модель сопротивления, ведь многие думают, что Швеция просто игнорирует пандемию, решив таким образом сохранить экономику и сделать ставку на скорую выработку коллективного иммунитета.
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В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции
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Лукашенко объяснил «особый путь» Белоруссии в борьбе с коронавирусом
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Взгляд.ру 15:58
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Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России
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Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
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Экономика
Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса
Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
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В США обновили список симптомов коронавируса
Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control) обновили список симптомов коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 24 апреля в 09:14
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Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
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AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
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Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении о необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рассказал представитель Белого дома Джадд Дир. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили "позитивное развитие в борьбе с пандемией".
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Максим Фадеев съехал от жены и сына
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США и Китай из-за спора сорвали конференцию G20
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О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
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Премьер Италии объявил о смягчении карантина
Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
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В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина
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