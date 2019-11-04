Официальный Twitter «Тоттенхэма» обратился к полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу, который получил перелом правой ноги на 79-й минуте матча 11-го тура чемпионата Англии (1:1). «Все в клубе выражают свои наилучшие пожелания и надежды на скорейшее выздоровление Андре Гомеша», — написано в сообщении пресс-службы «шпор».

В «Тоттенхэме» надеются на скорейшее выздоровление Гомеша

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