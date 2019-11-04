Футбол
Спорт-ЭкспрессВ «Тоттенхэме» надеются на скорейшее выздоровление Гомеша
Официальный Twitter «Тоттенхэма» обратился к полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу, который получил перелом правой ноги на 79-й минуте матча 11-го тура чемпионата Англии (1:1). «Все в клубе выражают свои наилучшие пожелания и надежды на скорейшее выздоровление Андре Гомеша», — написано в сообщении пресс-службы «шпор».
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«Барселона» отреагировала на травму Андре Гомеша. Ему сломали ногу в матче АПЛ
Sport24.ru03 ноября в 17:54
«Тоттенхэм» – Гомешу: «Желаем всего наилучшего и надеемся на скорейшее выздоровление»
Sports.ru03 ноября в 23:25
«Тоттенхэм» обратился к «Эвертону» после ситуации со страшной травмой Гомеша
Sportbox.RUвчера в 00:41
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Общество
Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
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Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
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Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
Политика
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Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Футбол
Андре Гомеш получил ужасный перелом ноги в матче против «Тоттенхэма»
Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш получил жуткую травму в матче против «Тоттенхэма».
Экономика
Президент Беларуси внес в Нацсобрание проект бюджета на 2020 год
Доходы бюджета составят 39,5 миллиардов белорусских рублей В Палату представителей Национального собрания Беларуси за подписью президента Александра Лукашенко поступили проекты бюджетов на 2020 год и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
Общество
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет, чтобы его дети стали разведчиками
"Каждый пятый россиянин (20%) в ходе опроса сказал, что хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками", — сообщается на сайте организации.
Общество
Эксперты назвали способы борьбы с нехваткой солнечного света
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В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала в конце мая в Майкопе, сообщает СУСК РФ по республике Адыгея.
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%
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Шоу-бизнес
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Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
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Пятеро детей госпитализированы после пожара в многоэтажке в Казани
Игры
Авторы Red Dead Redemption 2 назвали точное время запуска PC-версии
Студия Rockstar Games обозначила точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption 2. Вестерн станет доступен пользователям сегодня, 5 ноября, в 16:00 по московскому времени.
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Армия и оружие
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
Политика
США выходят из Парижского соглашения по климату
Госсекретарь США уведомил, что Вашингтон начал процедуру выхода из Парижского соглашения ООН об изменении климата.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Политика
МИД прокомментировал отказ Эстонии в отношении судна «Академик Примаков»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия недоумевает из-за беспричинного отказа Эстонии в заходе в свои территориальные воды судна «Академик Примаков».
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Шоу-бизнес
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
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США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы
Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
Происшествия
Глава томской организации Свидетелей Иеговы получил 6 лет колонии
Октябрьский районный суд во вторник признал члена томской ячейки Свидетелей Иеговы Сергея Климова виновным в организации религиозного объединения, признанного экстремистским, и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима, сообщает корреспондент из зала суда.
Наука
Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе
Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Политика
Китай не видит предпосылок для переговоров по разоружению с США и Россией
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин не видит предпосылок и необходимых условий для проведения переговоров по разоружению с Вашингтоном и Москвой.
Музыка
Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке
Не смог пропустить столь громкое событие Филипп Киркоров. На ковровой дорожке он встретил легендарную певицу из Канады — Лару Фабиан.