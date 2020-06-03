Сегодня АПЛ сообщила о результатах очередного раунда тестирования на коронавирус в клубах.

В «Тоттенхэме» выявлен один случай заражения коронавирусом

Путешествия Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими. 753

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Политика Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране.

Футбол Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов Немецкие СМИ сообщают, что Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов.

Общество Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента. 42

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 84

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Происшествия В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов. 11

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Происшествия В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.