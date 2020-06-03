Коронавирус
Все про Спорт руВ «Тоттенхэме» выявлен один случай заражения коронавирусом
Сегодня АПЛ сообщила о результатах очередного раунда тестирования на коронавирус в клубах.
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В «Тоттенхэме» один заболевший коронавирусом. АПЛ провела 1 197 тестов 1-2 июня
Sports.ruвчера в 11:44
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Общество
У въезжающих на Сахалин потребуют справку об отсутствии COVID-19
С 11 июня у всех въезжающих в Сахалинскую область потребуют справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 23:14
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение в Киеве снятия "водной блокады" Крыма – конец "национальной идеи Украины" о возвращении полуострова, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин.
Газета.Ru вчера в 06:11
Общество
Собянин заявил, что носить маски москвичам придется до середины осени
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве сохранится режим обязательного ношения масок вплоть до массовой вакцинации от коронавируса, которая может начаться с середины октября, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 01:14
Общество
В Омской области выявили ещё 58 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Омской области обнаружили 58 новых случаев коронавируса.
АиФ Омск вчера в 23:17
Политика
Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране.
РИА Новости вчера в 18:54
Футбол
Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов
Немецкие СМИ сообщают, что Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов.
Sport.ru вчера в 18:28
Общество
Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса
Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента.
RT на русском вчера в 22:13
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Происшествия
Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО
Автобус, перевозивший вахтовиков из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) перевернулся на 237-м км трассы Сургут - Карымкары.
ТАСС 00:06
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
Известия вчера в 23:53
Хоккей
Вайсфельд рассказал о нюансах перехода Капризова в ЦСКА
Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд признался, что переходу Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА предшествовал необычный звонок.
ProstoProSport вчера в 23:59
Гаджеты
Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Megaobzor.com вчера в 06:24
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
РЕН ТВ 02 июня в 18:57
Шоу-бизнес
Свои сексуальные пристрастия раскрыла Кара Делевинь
Самая женственная обладательница мальчишеского взгляда - британская актриса и модель Кара Делевинь откровенно рассказала журналистам журнала Variety о своих сексуальных предпочтениях.
Live24 вчера в 13:45
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 1,48% — до $39,20 за баррель.
RT на русском 01:06
Общество
Кто и зачем стыдит нас за «гомофобные» поправки в Конституцию?
Поправки в Конституцию сами по себе ничего не гарантируют, они работают, только если и общество, и власть едины в своих представлениях о добре и зле, согласны в том, что такое хорошо и что такое плохо.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления
Дочь Успенской заявила, что ее мать нажилась на "быдле" и "деградации". Очевидно, обращение было адресовано поклонникам творчества певицы.
Экономика сегодня вчера в 05:55
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Общество
Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 01:01
Общество
В Кузбассе количество пациентов с коронавирусом достигло 666
Всего в Кузбассе официально зарегистрированы 666 пациентов с коронавирусом, 255 выздоровели, семеро скончались.
REGNUM 00:37
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09