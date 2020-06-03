Коронавирус
Спорт день за днемВ «Тоттенхэме» выявлен заболевший коронавирусом
Тестирования состоялись 1 и 2 июня. Из 1197 человек положительный результат был обнаружен у одного. Премьер-лига не раскрыла клуб, в которым был выявлен заболевший, однако пресс-служба «Тоттенхэм Хотспура» опубликовала сведения о зараженном в команде.
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В «Тоттенхэме» один заболевший коронавирусом. АПЛ провела 1 197 тестов 1-2 июня
Sports.ruвчера в 11:44
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Авто
Bentley выпустил свой последний мотор V8
SpeedMe 02 июня в 23:39
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня 02 июня в 02:39
Космос
День в календаре. 3 июня
Вслед за Леоновым 3 июня 1965 г. американский астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком (после Алексея Леонова), вышедшим в открытый космос.
Дагестанская правда вчера в 01:29
Технологии
Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов
Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Известия вчера в 23:24
Гаджеты
Poco F2 Pro поступил в продажу сразу в Европе
Сегодня в продажу в европейском регионе поступает смартфон Poco F2 Pro, который стал первым смартфон независимого подразделения Poco, предназначенным для мирового рынка.
iXBT.com вчера в 22:33
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске
3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК вчера в 14:49
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru вчера в 18:50
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
Армия и оружие
Стало известно количество участников Парада Победы в Самаре
СОВА вчера в 07:13
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru вчера в 02:36
Армия и оружие
Сирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:19
Общество
Мэр Хабаровска ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ушел на 14-дневную самоизоляцию, так как у одного из членов его семьи обнаружили коронавирус.
Российская газета вчера в 23:41
Игры
Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2
Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру вчера в 10:04
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости 02 июня в 06:52
Гаджеты
Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов
Составлен рейтинг наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 02:55
Армия и оружие
Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра
Российская газета 02 июня в 09:11
Наука
Сфотографирован самый глубоководный осьминог в мире
Осьминог, который был снят на видео, теперь носит имя Дамбо. Камера смогла зафиксировать 2-х таких осьминогов на глубине 5760 и 6957 метров.
Замана вчера в 05:38
Наука
В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы
В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:55
Космос
Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon
Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа c успешным запуском космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Ведомости 01 июня в 12:05
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru 02 июня в 23:50
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер H5
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 02 июня в 01:02
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС вчера в 08:32
Авто
Nissan упростит автомобили Infiniti
Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня 02 июня в 08:10
Здоровье
Минздрав огласил список лекарств для профилактики коронавируса
Список препаратов для лечения коронавируса у взрослых расширен.
TV BRICS вчера в 10:12
Экономика
ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа»
ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского «Интерпайпа».
Коммерсантъ 02 июня в 09:29
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32