Тестирования состоялись 1 и 2 июня. Из 1197 человек положительный результат был обнаружен у одного. Премьер-лига не раскрыла клуб, в которым был выявлен заболевший, однако пресс-служба «Тоттенхэм Хотспура» опубликовала сведения о зараженном в команде.

Авто АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up. 126

Космос День в календаре. 3 июня Вслед за Леоновым 3 июня 1965 г. американский астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком (после Алексея Леонова), вышедшим в открытый космос.

Технологии Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 38

Гаджеты Poco F2 Pro поступил в продажу сразу в Европе Сегодня в продажу в европейском регионе поступает смартфон Poco F2 Pro, который стал первым смартфон независимого подразделения Poco, предназначенным для мирового рынка.

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 438

Общество В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске 3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара. 2K

Космос В кораблях Маска нашли российские детали Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали. 734

Общество Мэр Хабаровска ушел на самоизоляцию из-за коронавируса Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ушел на 14-дневную самоизоляцию, так как у одного из членов его семьи обнаружили коронавирус. 3

Игры Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2 Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей. 1

Политика Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. 1,9K

Наука Сфотографирован самый глубоководный осьминог в мире Осьминог, который был снят на видео, теперь носит имя Дамбо. Камера смогла зафиксировать 2-х таких осьминогов на глубине 5760 и 6957 метров. 26

Космос Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа c успешным запуском космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,6K

Авто Nissan упростит автомобили Infiniti Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti. 14

Экономика ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа» ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского «Интерпайпа».