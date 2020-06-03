Коронавирус

Спорт день за днемСпорт день за днемВ «Тоттенхэме» выявлен заболевший коронавирусом

Тестирования состоялись 1 и 2 июня. Из 1197 человек положительный результат был обнаружен у одного. Премьер-лига не раскрыла клуб, в которым был выявлен заболевший, однако пресс-служба «Тоттенхэм Хотспура» опубликовала сведения о зараженном в команде.
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В «Тоттенхэме» один заболевший коронавирусом. АПЛ провела 1 197 тестов 1-2 июня

Sports.ruвчера в 11:44

«Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом

Советский спортвчера в 12:14

В АПЛ выявлен ещё один заражённый коронавирусом. Он из «Тоттенхэма»

Чемпионатвчера в 12:13

В «Тоттенхэме» объявили об одном случае заражения коронавируса

Sport.ruвчера в 13:13

«Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом

Матч ТВвчера в 12:04

«Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 11:40

Стали известны результаты очередного тестирования на коронавирус в АПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 11:36
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Авто

Bentley выпустил свой последний мотор V8

SpeedMe 02 июня в 23:39
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru вчера в 01:19
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Авто

АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada

Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня 02 июня в 02:39
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Космос

День в календаре. 3 июня

Вслед за Леоновым 3 июня 1965 г. американский астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком (после Алексея Леонова), вышедшим в открытый космос.
Дагестанская правда вчера в 01:29
Технологии

Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов

Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Известия вчера в 23:24
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Гаджеты

Poco F2 Pro поступил в продажу сразу в Европе

Сегодня в продажу в европейском регионе поступает смартфон Poco F2 Pro, который стал первым смартфон независимого подразделения Poco, предназначенным для мирового рынка.
iXBT.com вчера в 22:33
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Общество

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске

3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК вчера в 14:49
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Космос

В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru вчера в 18:50
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Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
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Армия и оружие

Стало известно количество участников Парада Победы в Самаре

СОВА вчера в 07:13
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru вчера в 02:36
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Армия и оружие

Сирия получила вторую партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:19
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Общество

Мэр Хабаровска ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ушел на 14-дневную самоизоляцию, так как у одного из членов его семьи обнаружили коронавирус.
Российская газета вчера в 23:41
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Игры

Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2

Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру вчера в 10:04
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости 02 июня в 06:52
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Гаджеты

Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов

Составлен рейтинг наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 02:55
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Армия и оружие

Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра

Российская газета 02 июня в 09:11
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Наука

Сфотографирован самый глубоководный осьминог в мире

Осьминог, который был снят на видео, теперь носит имя Дамбо. Камера смогла зафиксировать 2-х таких осьминогов на глубине 5760 и 6957 метров.
Замана вчера в 05:38
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Наука

В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы

В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:55
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Космос

Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon

Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа c успешным запуском космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Ведомости 01 июня в 12:05
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В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

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Бренд Haval показал новый кроссовер H5

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Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
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Авто

Nissan упростит автомобили Infiniti

Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
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Минздрав огласил список лекарств для профилактики коронавируса

Список препаратов для лечения коронавируса у взрослых расширен.
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Экономика

ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа»

ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского «Интерпайпа».
Коммерсантъ 02 июня в 09:29
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ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
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