Энергетика
Газета.RuВ «Транснефти» объяснили прекращение поставок в Белоруссию
Ранее Белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ заявили об отсутствие контрактов с нефтяными компаниями России на поставку нефти с 1 января. Белоруссия в свою очередь приостановила экспорт нефтепродуктов.
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Армия и оружие
Иранский генерал Сулеймани убит в результате авиаудара США по Багдаду
В официальном заявлении американского военного ведомства отмечается, что Сулеймани "разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военных в Ираке и на территории всего (ближневосточного - ред.) региона".
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Политика
В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»
После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Экономика
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
Происшествия
В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО
Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
Хоккей
Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»
Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Экономика
Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января
В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Общество
Усманов рассказал о своих возможных наследниках
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Политика
Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася, который перешел на работу генсеком ОДКБ, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Армия и оружие
Глава правительства Ирака назвал убитого США иранского генерала героем
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдуль Махди заявил, что американцы убили двух героев войны против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — иранского генерала Касима Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, который был заместителем главы ополчения иракских шиитов.
Культура
Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
"Союзмультфильм" выпустил новогоднюю серию мультфильма "Возвращение в Простоквашино".
Армия и оружие
США попытались вмешаться в совместные учения России, Китая и Ирана
Речь идёт о совместных манёврах России, Китая и Ирана, которые прошли в конце декабря в Индийском океане и Оманском заливе.
Политика
Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах
Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Хоккей
«Трактор» на выезде разгромил «Торпедо»
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Армия и оружие
МИД Франции призвал все стороны к сдержанности после гибели Сулеймани
После переговоров МИД Франции заявил об обеспокоенности ростом напряженности на Ближнем Востоке, которая в последние недели сильно обострилась в Ираке.
Общество
Обнародована декларация о доходах Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".