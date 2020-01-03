Энергетика
Газета.RuВ «Транснефти» объяснили прекращение поставок в Белоруссию
Ранее Белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ заявили об отсутствие контрактов с нефтяными компаниями России на поставку нефти с 1 января. Белоруссия в свою очередь приостановила экспорт нефтепродуктов.
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Российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы
Эхо Москвывчера в 06:00
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Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
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«Вашингтон» победил «Каролину» в НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Армия и оружие
Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
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В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7
Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
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В Новосибирске двое дебоширов напали на полицейских
Два дебошира в Новосибирске напали на полицейских, прибывших по вызову о драке.
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
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Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Экономика
Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
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Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Футбол
Курский «Авангард» подписал участника Лиги Европы
Агеев дебютировал в составе «быков» в матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы против «Диошьдьёра».
Политика
В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном
Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Армия и оружие
ВМС США намерены потягаться с Россией за Арктику
Происшествия
На Урале полицейские застрелили пьяного мужчину, избившего жену
В селе Обуховское Свердловской области полицейские застрелили пьяного мужчину, который избил жену и попытался напасть на них.
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Энтузиаст представил концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X
Политика
В коалиции США опровергли причастность к авиаудару на севере Багдада
Международная коалиция, возглавляемая США, не причастна к авиаударам по автоколонне шиитского ополчения на севере Багдада, заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.