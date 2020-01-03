Ранее Белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ заявили об отсутствие контрактов с нефтяными компаниями России на поставку нефти с 1 января. Белоруссия в свою очередь приостановила экспорт нефтепродуктов.

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок в Белоруссию

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