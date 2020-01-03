Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ «Транснефти» объяснили прекращение поставок в Белоруссию

Ранее Белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ заявили об отсутствие контрактов с нефтяными компаниями России на поставку нефти с 1 января. Белоруссия в свою очередь приостановила экспорт нефтепродуктов.
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«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию

ТК Звездавчера в 03:07

Российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы

Эхо Москвывчера в 06:00

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

РБКвчера в 03:42

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Известиявчера в 03:29

«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

РИА Новостивчера в 08:46

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

Life.ruвчера в 03:06

Транснефть не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Белоруссию с 1 января

ТАССвчера в 02:50
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Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости вчера в 22:02
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
РБК 00:47
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости вчера в 13:33
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 23:20
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру вчера в 12:56
Армия и оружие

Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
Народные новости вчера в 18:08
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Происшествия

В Новосибирске двое дебоширов напали на полицейских

Два дебошира в Новосибирске напали на полицейских, прибывших по вызову о драке.
РБК 00:52
Экономика

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Газета.Ru вчера в 12:12
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru вчера в 21:20
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

РБК вчера в 11:49
Политика

Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском вчера в 09:30
Экономика

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
РИА Новости вчера в 18:38
Спорт

Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 10:39
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Технологии

Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi

Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
iXBT.com вчера в 11:58
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

RT на русском вчера в 23:31
Гаджеты

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости вчера в 13:28
Футбол

Курский «Авангард» подписал участника Лиги Европы

Агеев дебютировал в составе «быков» в матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы против «Диошьдьёра».
46ТВ вчера в 12:49
Политика

В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
РИА Новости вчера в 16:55
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru вчера в 12:50
Армия и оружие

ВМС США намерены потягаться с Россией за Арктику

Дни24 02 января в 12:56
Происшествия

На Урале полицейские застрелили пьяного мужчину, избившего жену

В селе Обуховское Свердловской области полицейские застрелили пьяного мужчину, который избил жену и попытался напасть на них.
Life.ru 01 января в 11:20
Технологии

Энтузиаст представил концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X

Актуальные Новости вчера в 04:29
Политика

В коалиции США опровергли причастность к авиаудару на севере Багдада

Международная коалиция, возглавляемая США, не причастна к авиаударам по автоколонне шиитского ополчения на севере Багдада, заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.
RT на русском 00:55
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
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