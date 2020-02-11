Общество
Газета.RuВ «Транснефти» оценили забор нефти на НПЗ Белоруссии
Белоруссия начала забор технологической нефти из местных участков магистрального нефтепровода "Дружба" на свои НПЗ.
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Происшествия
За год в Свердловской области изъяли 119 поддельных купюр
По итогам 2019 года в Свердловской области было выявлено и изъято 119 поддельных денежных купюр, пишет URA.RU со ссылкой на управление МВД по региону.
Культура
Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 8%
В январе 2020 года на российском рынке было продано 366,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем год назад.
Армия и оружие
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
В провинции Идлиб сбит вертолет, принадлежащий сирийской армии, заявило Министерство обороны Турции.
Экономика
Минтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай
Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Политика
МИД: Киев не выполнил ни одного положения Минских соглашений
Ни одно из положений Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины не выполнено заявил МИД России 11 февраля в комментарии к пятой годовщине заключенных соглашений, опубликованном на сайте ведомства.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Политика
Украина не станет назначать посла в Россию
Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".
Политика
Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции
Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции, поскольку его назначат на будний день. Основной датой в Кремле называют 22 апреля.
Гаджеты
Samsung показала колоссальный 583-дюймовый 8K-телевизор
В конце прошлого года компания выпустила The Wall на рынок, предложив 146-дюймовый телевизор разрешением 4K за 490 тыс. долларов, а также 219-дюймовую версию разрешением 6K и 292-дюймовую версию разрешением 8K.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Интернет
Токен Hedera Hashgraph подорожал на 70%. Все дело в партнерстве с Google
После объявления среднерыночный курс токена HBAR поднимался на 70%, до $0,034.
Космос
Ученые выяснили, когда из Солнечной системы исчезнут крупные астероиды
Стоит отметить, что во времена, о которых идет речь в исследовании, Солнечная система в любом случае будет не слишком похожа на ту, какой ее знает человечество.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Авто
Электрический пикап Nikola Badger будет питаться водородом
По словам создателей, Badger должен «превзойти все электрические пикапы, представленные на рынке», и заодно все пикапы с ДВС в своём классе.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Политика
Генсек ООН призвал лидеров Израиля и Палестины достигнуть мира
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины проявить политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира.
Общество
Команда Ferrari представила новую машину с индексом SF1000
Команда Ferrari первой из участников чемпионата мира Формулы 1 показала вживую машину 2020 года.
Кино
Церемония вручения премии «Оскар» проходит сейчас в Лос-Анджелесе
Мероприятие проводится уже в 92 раз. В Лос-Анджелесе на сцене театра Dolby в эти минуты проходит вручение премии "Оскар".
Происшествия