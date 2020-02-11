Общество

Газета.RuГазета.RuВ «Транснефти» оценили забор нефти на НПЗ Белоруссии

Белоруссия начала забор технологической нефти из местных участков магистрального нефтепровода "Дружба" на свои НПЗ.
Читать в источнике
Комментировать538

Подробнее о событии

Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ

ТАСС03:14

Белоруссия перерабатывает последнюю нефть

Коммерсантъ06:22

В Польше заявили об отсутствии изменений объемов транзита нефти

РБК07:12

Польский оператор «Дружбы» прокомментировал забор нефти Белоруссией

РИА Новости05:01

«Дружба» врозь? Зачем Минск угрожает Москве забором нефти для своих НПЗ

ПРАЙМ06:39

Белоруссия начала брать технологическую нефть из «Дружбы» для белорусских НПЗ

Интерфакс02:38

«Транснефть» оценила ситуацию с транзитом из-за забора нефти Минском

RT на русском03:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
Гаджеты

Магазины уже запустили предзаказы на чехлы iPhone 9

The GEEK 00:55
Происшествия

За год в Свердловской области изъяли 119 поддельных купюр

По итогам 2019 года в Свердловской области было выявлено и изъято 119 поддельных денежных купюр, пишет URA.RU со ссылкой на управление МВД по региону.
Rambler News Service 08:58
Культура

Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Газета.Ru вчера в 18:47
Авто

Продажи автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 8%

В январе 2020 года на российском рынке было продано 366,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем год назад.
Известия вчера в 09:17
Армия и оружие

В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

В провинции Идлиб сбит вертолет, принадлежащий сирийской армии, заявило Министерство обороны Турции.
РИА Новости 06:47
Экономика

Минтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай

Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей.
Российская газета 10:34
Футбол

Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

Российская газета 12:57
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Политика

МИД: Киев не выполнил ни одного положения Минских соглашений

Ни одно из положений Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины не выполнено заявил МИД России 11 февраля в комментарии к пятой годовщине заключенных соглашений, опубликованном на сайте ведомства.
Красная весна 13:24
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa вчера в 05:12
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК 11:09
Политика

Украина не станет назначать посла в Россию

Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".
Российская газета 12:23
Политика

Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции

Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции, поскольку его назначат на будний день. Основной датой в Кремле называют 22 апреля.
MOS.news 05:28
Гаджеты

Samsung показала колоссальный 583-дюймовый 8K-телевизор

В конце прошлого года компания выпустила The Wall на рынок, предложив 146-дюймовый телевизор разрешением 4K за 490 тыс. долларов, а также 219-дюймовую версию разрешением 6K и 292-дюймовую версию разрешением 8K.
iXBT.com 03:25
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Газета.Ru 06:08
Общество

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском 03:43
Общество

Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога

Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Российская газета 10:11
Интернет

Токен Hedera Hashgraph подорожал на 70%. Все дело в партнерстве с Google

После объявления среднерыночный курс токена HBAR поднимался на 70%, до $0,034.
РБК 11:51
Космос

Ученые выяснили, когда из Солнечной системы исчезнут крупные астероиды

Стоит отметить, что во времена, о которых идет речь в исследовании, Солнечная система в любом случае будет не слишком похожа на ту, какой ее знает человечество.
Московский Комсомолец 09:53
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru 05:57
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Lenta.ru 09:51
Авто

Электрический пикап Nikola Badger будет питаться водородом

По словам создателей, Badger должен «превзойти все электрические пикапы, представленные на рынке», и заодно все пикапы с ДВС в своём классе.
Драйв 03:03
Происшествия

Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Газета.Ru 12:08
Политика

Генсек ООН призвал лидеров Израиля и Палестины достигнуть мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины проявить политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира.
RT на русском 10:27
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM 06:41
Общество

Команда Ferrari представила новую машину с индексом SF1000

Команда Ferrari первой из участников чемпионата мира Формулы 1 показала вживую машину 2020 года.
Autosport.com.ru 12:57
Кино

Церемония вручения премии «Оскар» проходит сейчас в Лос-Анджелесе

Мероприятие проводится уже в 92 раз. В Лос-Анджелесе на сцене театра Dolby в эти минуты проходит вручение премии "Оскар".
Neva.Today 09 февраля в 21:36
Происшествия

Арестован участник пранка о коронавирусе в метро

Российская газета вчера в 09:55
Армия и оружие

Армия Сирии заявила о готовности ответить на атаки турецких сил

Известия 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное