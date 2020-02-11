Белоруссия начала забор технологической нефти из местных участков магистрального нефтепровода "Дружба" на свои НПЗ.

В «Транснефти» оценили забор нефти на НПЗ Белоруссии

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