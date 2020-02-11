Общество
Lenta.ruБелоруссия нашла способ компенсировать поставки нефти из России
Белоруссия нашла способ компенсировать недостаток поставкок нефти из России: республика отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей «Белнефтехима».
Читать в источнике
Оценить482
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Политика
В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле
Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Авто
Опубликованы первые «живые» изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» нового поколения, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Происшествия
Бывший полицейский проснулся в доме с мертвой проституткой
32-летний бывший сотрудник полиции проснулся в одном доме с проституткой. Накануне пара весело проводила время.
Общество
Жителя Курской области эвакуировали из китайского Уханя
В числе эвакуированных из Китайского города Ухань из-за эпидемии коронавируса есть житель Курской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на тюменский областной штаб по профилактике вируса.
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Общество
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Футбол
Президент «Ювентуса» провел встречу с Сарри
Туринская газета Tuttosport сообщает, что президент Ювентуса Андреа Аньелли провел встречу с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Армия и оружие
Норвежская разведка назвала наибольшей угрозой Россию и Китай
Наибольшую угрозу для Норвегии представляют Россия и Китай.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребёнок
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом рассказал брат певца Хулио.
Экономика
Рост ВВП Армении в 2019 году составил почти 8%
Экономика России в 2019 году выросла весьма символично - всего на 1,3%. Самая зависимая от нашей страны Белоруссия - только на 1,2%. Остальные члены Евразийского союза, не сильно интегрированные в РФ, показали рост, многократно превышающий российский - до 8% в год.
Происшествия
СМИ назвали причину столкновения катеров в Таиланде
Тайские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что столкновение двух катеров на канале у острова Пхукет произошло в результате превышения скорости, передает kp.ru.
Армия и оружие
Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД
Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Минкомсвязи готовится внедрить Wi-Fi 6 в России
Минкомсвязи уже подготовил пакет документов для сертификации стандарта и запуска скоростного Wi-Fi по всей России.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Культура
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Футбол
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ. По данным журналистов из Betting Insider им стал "Тинькофф Банк".
Авто
Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте
Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца.
Политика
Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы
В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.