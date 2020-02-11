Общество

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия нашла способ компенсировать поставки нефти из России

Белоруссия нашла способ компенсировать недостаток поставкок нефти из России: республика отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей «Белнефтехима».
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