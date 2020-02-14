Энергетика

Красная веснаКрасная веснаВ «Транснефти» заявили о бесперебойном транзите нефти через Белоруссию

Российская нефть через территорию Белоруссии поступает в плановом порядке, заявили в компании «Транснефть», 14 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Транспортировка нефти по системе «Транснефти» в 2019 году выросла на 1%

Финмаркет01:45

«Транснефть» сообщила о бесперебойном транзите российской нефти через Белоруссию

ТАССвчера в 10:14

В России рассказали о поставках нефти в Белоруссию

Lenta.ruвчера в 11:46

В «Транснефти» заявили о бесперебойном транзите нефти через Белоруссию

Красная веснавчера в 10:56

«Транснефть» сообщила о бесперебойном транзите нефти через Белоруссию

News.ruвчера в 10:26

«Транснефть» заявила о транзите через Белоруссию «в плановом порядке»

РБКвчера в 11:54

В «Транснефти» заявили, что транзит нефти через Белоруссию идёт по плану

RT на русскомвчера в 10:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Вести.Ru 05:21
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Политика

Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:14
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Шоу-бизнес

Собчак и Глюкоза попозировали с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграм снимок, на котором она вместе с певицей Глюкозой (Наталья Ионова) и дизайнером Яной Расковаловой позируют на пляже с обнаженной грудью, прикрытой лишь руками.
Культуромания вчера в 12:44
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия вчера в 17:52
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Политика

Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
RT на русском 05:35
Политика

Путин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл

Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.
Вести.Ru 12 февраля в 08:04
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией

Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Газета.Ru вчера в 17:42
Общество

В России создадут регистр для имеющих право на льготное лекарство

В России появится регистр для людей, которые имеют право на льготы при получении лекарства.
Вести Воронеж 06:55
Происшествия

В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
ТАСС 03:40
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Политика

Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе

Пока что, согласовываются участки новых разведений. Кроме того, Зеленский решил провести выборы в Крыму.
Московский Комсомолец 06:30
Происшествия

В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице

Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в Самарской области в субботу, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:21
Политика

Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17

Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
RT на русском 04:41
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Культура

Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Neva.Today вчера в 04:55
Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Футбол

Руководство «ПСЖ» разозлилось на Неймара за поездку в Германию

Руководство «ПСЖ» возмутилось тем, что нападающий Неймар ездил в Германию на рекламное мероприятие, информирует As.
Спорт-Экспресс 00:14
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru вчера в 12:57
Происшествия

Пьяный россиянин двумя ударами нанес полицейскому пять травм

Как уточнил источник, нетрезвый мужчина нанес полицейскому два удара — сперва левой ногой по лицу, а затем правой ногой по бедру.
Lenta.ru 05:48
Транспорт

На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

Два современных поста ДПС открыты по обе стороны Крымского моста, церемония их открытия состоялась сегодня.
Вести.Ru 06:45
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер вчера в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное