Российская нефть через территорию Белоруссии поступает в плановом порядке, заявили в компании «Транснефть», 14 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

В «Транснефти» заявили о бесперебойном транзите нефти через Белоруссию

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