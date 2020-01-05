В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов. О происшествии сообщают полномочные представители операции «Вулкан гнева», проводимой правительством национального согласия (ПНС), со ссылкой на Минздрав в Facebook.

В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища

Политика WP: Белый дом официально уведомил Конгресс об убийстве Сулеймани Белый дом официально уведомил в субботу Конгресс США о проведенной 3 января в Багдаде операции, в результате которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани.

Транспорт Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с пробками в крупнейших городах, сообщает "Российская газета".

Финансы В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.

Политика Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».

Здоровье В Минздраве рассказали о безопасной порции колбасы В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.

Армия и оружие Британия снова направит корабли в Ормузский пролив Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Космос Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.

Кино Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.

Происшествия В Мытищах загорелся склад с пластиком Пожар произошел на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в подмосковных Мытищах, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество В России могут скорректировать брачный возраст Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.