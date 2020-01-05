Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВ Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища

В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов. О происшествии сообщают полномочные представители операции «Вулкан гнева», проводимой правительством национального согласия (ПНС), со ссылкой на Минздрав в Facebook.
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По военному колледжу в Триполи нанесен авиаудар

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В результате серии экспериментов учеными была разработана модель, которая может предсказать, насколько конкретный узел будет крепок.
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Что говорили хоккеисты и тренеры после победы России над Швецией в полуфинале МЧМ

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