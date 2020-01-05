Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВ Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов. О происшествии и количестве пострадавших в Facebook сообщают полномочные представители операции «Вулкан гнева», проводимой правительством национального согласия (ПНС).
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Более 20 студентов военного училища в Триполи стали жертвами авиаудара

Эхо Москвы01:30

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

Коммерсантъвчера в 19:52

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русскомвчера в 19:58

Более 20 кадетов погибли при авиаударе по военному колледжу в Триполи

РБКвчера в 20:45

В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека

РИА Новостивчера в 19:20

В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа

ТАССвчера в 19:01

Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи

Lenta.ruвчера в 17:11
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Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Здоровье

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

Есть колбасу можно, но главное - в умеренном количестве, следует учитывать общий рацион питания человека и физическую активность, в небольших количествах продукт может быть даже полезен, считают опрошенные РИА Новости врачи.
РИА Новости вчера в 19:11
Политика

В США отменяют выступления Игоря Бутмана

Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Полит.ру вчера в 07:56
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

REGNUM вчера в 10:44
Экономика

С 1 января частные клиники займутся лечением

Принятые решения направлены на увеличение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше медико-социальным патронажем, а также на привлечение частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому указанных услуг.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:14
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
Общество

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Япония усилит контроль на границах после побега Карлоса Гона

Япония намерена усилить контроль на границах страны и ужесточить требования по прохождению иммиграционных процедур после побега бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщила министр юстиции Японии Масако Мори.
Коммерсантъ 00:28
Политика

Президент Польши не поедет в Израиль из-за слов Путина

Как ранее писал «Рамблер», Михаил Щудрих — главный раввин Польской республики, а также руководитель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын прокомментировали мнение российского президента Владимира Путина о Юзефе Липском, бывшем польском после в нацистской Германии.
Рамблер 03 января в 10:43
Энергетика

Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Lenta.ru вчера в 11:04
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы

Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам.
Lenta.ru вчера в 20:13
Политика

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
Газета.Ru вчера в 18:24
Армия и оружие

NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 23:54
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском вчера в 10:29
Авто

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

Среди других кроссоверов, которые появятся в продаже в РФ в 2020 году, названы: слегка обновленная Hyundai Creta, новый Genesis GV80, Skoda Karoq, Geely FY11, Toyota Highlander нового поколения, Cadillac XT6 следующей генерации, возрожденный Land Rover Defender, новый Mercedes-Benz GLB и рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:03
Армия и оружие

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Известия 00:47
Шоу-бизнес

Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Bimru.ru 03 января в 04:46
Политика

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
РИА Новости вчера в 22:08
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru вчера в 05:59
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03 января в 03:45
Футбол

Форвард «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»

Sports.ru вчера в 05:57
Авто

Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей

3DNews вчера в 02:32
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Политика

«Иранские хакеры» взломали правительственный сайт США

Неизвестные хакеры выдали себя за группу кибербезопасности Ирана и взломали правительственный сайт США, на котором в открытом доступе публикуется различная документация.
Комсомольская правда 00:12
Политика

Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым

Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
Аргументы недели вчера в 08:04
Авто

Aston Martin и Airbus выпустят новый вертолет

Совместно с компанией Airbus Corporate Helicopters марка разрабатывает новый вертолет, который называется ACH130 Aston Martin Edition.
32CARS.ru 03 января в 12:50
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

РИА Новости 00:18
Общество

Солнце максимально сближается с Землей

РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Пушков предложил США передать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Газета.Ru вчера в 23:29
Технологии

Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года

Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года. Первым отмечается ввод криптовалюты Telegram Open Network (TON) от Павла Дурова.
Дни24 01:13
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